Frühling bleibt präsent

Thorsten Schmidt muss aufgrund der Corona-Krise zwar den Ausfall des Heidelberger Frühlings verkraften. Der Intendant des Klassik-Festivals kann sich aber mit der positiven Resonanz auf das Online-Angebot #DigitalUnterwegs bei Nutzern und Medien trösten: „Über 250 000 Menschen haben wir mit den insgesamt 26 Beiträgen erreicht. Ein großer Dank geht auch an all diejenigen, die ihre Ticketrückerstattung in eine Spende umgewandelt haben und der Einladung gefolgt sind, für existenzbedrohte FestivalkünstlerInnen 2020 zu spenden“, teilte Schmidt am Donnerstag mit. Alle Beiträge seien weiterhin auf der Festival-Website, YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram abrufbar. jpk

