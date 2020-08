Frühling zieht nach Leimen

Zwar startet der „Heidelberger Frühling“ am 15. September in der Reihe „Kammermusik Plus“ in seine neue Saison – doch Corona wirbelt den geplanten Ablauf knapp drei Wochen vor dem Auftakt kräftig durcheinander. So findet das Auftaktkonzert nicht wie geplant in der Alten Aula der Universität, sondern im Portland Forum Leimen statt. Das teilte der Heidelberger Frühling am Freitag mit.

Und auch das Programm ändert sich: Weil das Viano String Quartett aus Kanada nicht nach Heidelberg reisen darf, soll das englische Marmen Quartett spielen. Die Konzerte werden ohne Pause um 17 Uhr und um 20 Uhr gespielt. seko

Info: Informationen unter: heidelberger-fruehling.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020