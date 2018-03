Fünf Autoren konkurrieren

Anzeige

Fünf Autoren sind für den Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg nominiert. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in der Sparte Essay vergeben. Die Nominierten sind: der Historiker Uffa Jensen, Jahrgang 1969, mit dem Essay „Zornpolitik“ (Suhrkamp); Theaterautor Pascal Richmann, Jahrgang 1987, mit „Über Deutschland, über alles“ (Hanser); Kritiker Daniel Schreiber, Jahrgang 1977, mit „Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen“ (Hanser); der Komparatist Philipp Stadelmaier, Jahrgang 1984, mit „Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung“ (Verbrecher Verlag) sowie der Psychologe Klaus Weber, Jahrgang 1960, mit „Adolf Hitler nachgedacht. Psychologie, Person, Faschismus“ (Argument). Der Preisträger wird am 26. März bekanntgegeben. tog