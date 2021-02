Für Heike Reiser waren die „Carpet Crawlers“ Erholung vom Pubertierstress

Zehnmal, so will unser Leser Stephan Kranz am Wochenende herausgefunden haben, soll Phil Collins zwischen 1973 und 1998 in der Region gastiert haben. Mit Genesis als Drummer. Mit Genesis als Sänger. Und als Solokünstler. Die Reaktionen auf die Berichterstattung zum 70. Geburtstag sind überwältigend und reichen von kurzen Bemerkungen wie Axel Stocks „1977 im Eisstadion … erste große Lasershow“

...