Für Kinder und Familien

Autorinnen und Autoren wie Antje Wagner, Daniela Kunkel, Charlotte Habersack oder Ingo Siegner sind im Kinder- und Jugendprogramm des Mannheimer Literaturfestivals „Lesen.Hören“ zu erleben. Wie das Kulturzentrum Alte Feuerwache gestern mitteilte, kommen ab dem 16. Februar erstmals auch „ganz Kleine“ auf ihre Kosten: Dafür sorgen „Bilderbuch-Lesungen“ für Kinder schon ab zwei Jahren. Wie gewohnt kooperiert das Kulturzentrum beim Jugendprogramm mit der Stadtbibliothek, wo einige der Veranstaltungen stattfinden.

Insgesamt 20 Programmpunkte werden geboten, die meisten davon sind für Schulklassen bestimmt. Anmeldungen dafür sind ab 7. Januar bei der Alten Feuerwache möglich. Karten für das Familienprogramm gibt es ab heute im Vorverkauf (unter anderem im Café der Feuerwache, Brückenstraße 2). „Jazz für Kinder“ wird am Samstag, 16. Februar, 11 Uhr, geboten, unter anderen von Alexandra Lehmler und Mathias Debus. Am Samstag, 23. Februar, 11 Uhr, liest Ingo Siegner aus „Der kleine Drache Kokosnuss und der Zauberschüler“. Tanya Stewner präsentiert ihr Buch „Liliane Susewind. Ein Pinguin will hoch hinaus“ am Montag, 25. Februar, um 16 Uhr. tog

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018