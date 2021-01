Funke über das Sterben

Schriftstellerin Cornelia Funke hat ein poetisches Kinderbuch über den Tod und das Sterben veröffentlicht. Das Buch „Die Brücke hinter den Sternen“ gehört zu den ersten lieferbaren 2021-Neuerscheinungen des Hauses, wie eine Sprecherin des Dressler-Verlags mitteilte.

Das Bilderbuch dreht sich um einen Ort, der nach dem Tod kommt, über den Weg dorthin und die Helfer, die die Sterbenden abholen. Funke (62) hatte die Geschichte einst für ein Buch mit mehreren Erzählungen geschrieben, das in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Kinderhospiz „Sternenbrücke“ veröffentlicht wurde. Nun hat sie die Erzählung über den Engel Barnabel mit selbstgemalten, großformatigen Ölbildern neu illustriert.

Im Mittelpunkt des bunten Buches steht der Engel Barnabel, der mehr über die Brücke hinter den Sternen erfahren will und dabei auch Neues über sich selbst lernt. „Die Geschichte schrieb sich wie von selbst. Als würde Barnabel sie mir diktieren, der Engel, der zu jung ist, um jemanden über die Brücke zu begleiten, die wir Tod nennen“, schreibt Funke im Vorwort des Buches. Die in den USA in Malibu lebende deutsche Autorin hat das Buch allen Kindern, „die dem Tod sehr früh begegnen“, und „Eltern an ihrer Seite“ gewidmet. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021