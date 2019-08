Furioses Jazzfinale

Ein Kontrabass, der dermaßen groovig den Takt angibt – das hat Mannheim noch nicht gesehen. Als er einsetzt, geht durch die Zuschauermenge am Montagabend ein kollektives Kopfnicken. Auf dem Platz vor der Alten Feuerwache bewegen sich die Gäste in den Stühlen. Eben noch Auf-der-Wiese-Sitzende stehen plötzlich und grooven. Stillsitzen kann hier niemand. Das letzte Konzert der Sommerbühne ist in

...