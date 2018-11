Furor der Freude und Plädoyer für den Frieden

Beide Arme fliegen in der Luft, die Linke zur Faust geballt, die Rechte schwingt entschlossen den Taktstock, der Blick ist auf die kerzenbeleuchtete Partitur geheftet – diese Zeichnung hat die Vorstellung von Beethoven (1770-1827) geprägt. Obwohl sie über hundert Jahre nach dessen Tod entstand, vermittelt sie jenen Furor, den seine 9. Sinfonie empfinden lässt. Im wahrsten Wortsinn ein Spiegelbild des dirigierenden Titanen ist Donald Runnicles: er ballt die Rechte zur Faust und schwingt den Taktstock mit Links. Unter Runnicles Leitung wird im Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs im Carmen Würth Forum (Gaisbach) Beethovens Neunte, in großer Besetzung aufgeführt. Sie gipfelt im Finalsatz in Schillers Ode „An die Freude“.

Zur Einstimmung läuten Glocken. Im Großen Saal haben sich zwei große Orchester zusammengefunden: das World Orchestra for Peace (gegründet 1995 von Georg Solti) und die Würth Philharmoniker. Ergänzt durch vier Gesangssolisten – Erin Wall (Sopran), Annika Schlicht (Mezzosopran), Attilio Glaser (Tenor) und René Pape (Bass) – sowie durch Mitglieder des Chors des Bayerischen Rundfunks und des Bayerischen Landesjugendchors ist ein grandioser Klangkörper entstanden, der das Meisterwerk zelebriert.

Beispielgebendes Ereignis

Begrüßt durch Sylvia C. Weber (Geschäftsbereichsleiterin Kunst der Würth Gruppe), den Hausherrn Reinhold Würth (Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth Gruppe), Evelyne Gebhardt (Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments), Christian von Stetten (Mitglied des Deutschen Bundestages), und Lady Valerie Solti, Witwe des Gründers und Vorsitzende des Kuratoriums der Solti-Foundation, erleben 1200 Gäste, teils Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur, ein Event, das dem Anlass würdig und für die Zukunft beispielgebend ist.

Den Republikaner Beethoven begeisterte in Schillers Gedicht der Bund gleichberechtigter Menschen. Die ersten drei Sätze seiner Symphonie sind hochdramatische Tondichtungen, in denen der Komponist den „verzweiflungsvollen Zustand“ der Welt nach dem Wiener Kongress (Kopfsatz d-Moll) und das satanische Treiben „dieser wüsten Zeiten“ (Scherzo d-Moll) in seinen Kompositionsskizzen beklagt und zum elysischen Gesang an Humanität (Adagio molto cantabile B-Dur) wandelt.

Die Ideale der Französischen Revolution schimmern im Finale durch, wenn inmitten des Orchesterchaos allmählich die menschliche Stimme ordnend die Oberhand gewinnt. Aus Moll wird Dur.

Irdische Heldentaten der neun Menschen werden ebenso einbezogen wie Gott als „lieber Vater“ im Sternen-Zelt: „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!“

Riesiger Applaus

Ein überwältigendes Tutti öffnet die Schleusen, um dem Strom der Glücksgefühle freien Lauf zu lassen. Riesen-Applaus und Ovationen im Stehen für ein grandioses Erlebnis.

Die Ode verdankt ihren Weltruhm der universellen Sprache der Musik. Schillers Inspiration geht geistesgeschichtlich zurück auf Spinoza: „Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit“, eine gern zitierte Erkenntnis des holländischen Philosophen, dessen Denken vor allem ein ethisch-praktisches Ziel hat: Er möchte von den illusorischen Lebenszielen das einzig Wahre unter–scheiden, das ihm eine stabile und wirklich befriedigende Freude verschaffen könnte. Schiller (1759-1805) verehrte Spinoza (1632- 1677). Seine Ode „An die Freude“ (1785), kann als Fortschreibung der Ethik Spinozas gelesen werden.

Als Synonym für Völkerverständigung und Plädoyer für den Frieden hat die Hymne weltweit Karriere gemacht. 17 Millionen Kriegstote hat der „Grande Guerre“, der Große Krieg, wie ihn die Franzosen nennen, gekostet. Was wäre geeigneter, um an das Waffenstillstands-Abkommen von Compiègne (Frankreich) zu erinnern, mit dem vor 100 Jahren das Abschlachten beendet wird, als dieses Werk?

