Fußball auf der Treppe

Stellen die 54 Stufen der Treppe, die in Kreissegmentform steil vom Marktplatz zur evangelischen Stadtkirche St. Michael in Schwäbisch Hall empor führt, schon besondere Schwierigkeiten für die Akteure dar, die dort seit 95 Jahren Theater spielen, so hält diesmal die Inszenierung dazu noch Außergewöhnliches bereit.

Gezeigt wird die 1999 von Gerold Theobalt vorgelegte Komödie „Don Camillo und Peppone“. Ihr liegt der 1948 erschienene, auf einer Fortsetzungsserie in der satirischen Wochenschrift „Candido“ fußende Roman „Mondo Piccolo Don Camillo“ des italienischen Journalisten, Karikaturisten und Schriftstellers Giovannino Guareschi zugrunde.

Ort der Handlung ist die vor über 70 Jahren kommunistische Provinz Reggio Emilia im christkatholischen Italien. Pfarrer contra Bürgermeister, Christentum contra Kommunismus, das ist die Konstellation in dem Dorf, in dem Don Camillo der geistliche Herr ist und Peppone der weltliche Herrscher. Da sich der Pfarrer aber nicht nur auf sein kirchliches Amt beschränkt und der Bürgermeister, obwohl Kommunist der alten Schule, auch zuweilen die Kirche besucht, kommt es immer wieder zu Streitereien zwischen den beiden. Doch da gibt es noch eine dritte Hauptperson und das ist Jesus, der Herr, mit dem Don Camillo häufig Zwiesprache hält, der ihn an seine christlichen Pflichten erinnert und auch dafür sorgt, dass Don Camillo schließlich Peppones Kind auf den Namen Libero Camillo Lenin tauft.

„Bin gleich wieder da“

Auf der Treppe vor St. Michael schleppt Jesus sein Kreuz nach oben und macht sich selbst daran fest. Doch nicht immer hängt er an ihm. Zuweilen verlässt er seinen angestammten Platz und dann sieht man statt seiner, der auf der Treppe agiert, ein Plakat mit der Aufschrift: „Bin gleich wieder da“. Das ist typisch für den Inszenierungsstil des Intendanten Christian Doll, der die Ausstatterin Cornelia Brey schon vor Beginn der etwas mehr als zweistündigen Aufführung zwei Plastiken eines Hornochsen und eines Esels für die beiden Protagonisten auf die Treppe stellen lässt. Er präsentiert die Geschichte, musikalisch passend illustriert von Dominik Dittrich, als komödiantisches, unterhaltsames Volkstheater. Und dazu gehört auch das Fußballspiel zwischen der schwarz-weiß gekleideten Mannschaft des Don Camillo und der roten Peppones, die als Sieger von der Treppe geht und so auf Grund einer Wette auch noch ihre Lohnforderungen durchsetzen kann und damit den Generalstreik beendet.

Gunter Heun als „Hornochse“ Don Camillo ist ein eigensinniger, im Innersten seines Herzens aber gutmütiger Priester, der auch schon einmal dem intellektuell überforderten „Esel“ Peppone hilft. Dirk Schäfer als dieser Peppone ist ein einerseits überzeugter Kommunist, der aber manchmal auch die Parteilinie verlässt, wenn er auf seine katholischen Wurzeln trifft. Und die legt ihm nicht nur einmal Silke Buchholz als seine Frau Ariana frei, denn schließlich hat sie zu Hause die Hosen an.

Als unerschrockene pensionierte Lehrerin Signora Cristina profiliert sich Christine Dorner sowohl spielerisch als auch stimmlich. Nicht zuletzt als sie dem doch weisen Herrn Jesus des Dirk Weiler unverblümt die Leviten liest. Alice Hanimyan und Moritz Fleiter sind das ungleiche, aber füreinander bestimmte Liebespaar Gina und Mariolino. Als Großgrundbesitzer Pasotti und als verarmter Bauer Bruciata entsprechen Claudius Freyer und Ernst Matthias Friedrich ihren Rollenbildern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020