Futuristisch, emotional

Konzerte von DJ Bobo stehen für spektakuläre Shows mit ausgefeilten Choreographien und Überraschungsmomenten. Im Rahmen seiner KaleidoLuna Tour hat der Schweizer am Freitag in der SAP-Arena gastiert. Der Künstler und seine Crew, unterstützt von einer Live-Band, haben 6500 Zuschauer zweieinhalb Stunden lang unterhalten.

Die neue Show ist futuristisch und gleichzeitig emotional: Als Astronaut fliegt DJ Bobo durchs simulierte All, bevor er in Mannheim landet. Mit der fröhlichen Pophymne „Yaa Yee“ eröffnet er den Abend. Die rund acht Meter hohe Bühne lässt sich schnell umgestalten. Mal stellt sie ein Raumschiff dar, dann wird ein Haus auf sie projiziert. In der Ballade „Save You“ wird der Sänger zum Helden im eigenen Comic. Immer wieder wechseln René Baumann, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, und sein Ensemble die Kostüme. Dazu gehören 12 Tänzer; inzwischen tanzt der 51-Jährige zwar weniger, dafür singt er mehr. Gesanglich begleitet wird er von seiner Frau Nancy Baumann, Kate Matl und Jesse Ritch, der bereits bei der Vorgänger-Tour mitwirkte. Für Gänsehaut sorgt das Duett „We gotta hold on“.

DJ Bobo nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise, bei der er frühe Hits wie „Somebody dance with me“ und aktuelle Lieder präsentiert. Bei der Ballade „KaleidoLuna“ sorgen Drohnen für Scheinwerferlicht. Baumann plaudert gern aus dem Nähkästchen, etwa wie er als Zwölfjähriger am Schlagzeug Songs von Queen spielte. An diesem Abend darf der siebenjährige Zuschauer Marvin in seine Fußstapfen treten. Bei der Uptempo-Nummer „Freedom“ senkt sich die Bühne im 45-Grad-Winkel und bei „Pray“ schießen Pyro-Fontänen nach oben. Lust auf Sonne und Meer machen die Sommerhits „Everybody“, der Mambo „Chihuahua“ sowie der Latino-Pop-Song „Senorita“.

Als Zugabe serviert DJ Bobo „Love is all around“ sowie „There’s a Party“. Mit dem Versprechen „Wir kommen wieder“, kündigt er seine Jubiläumstour im Jahr 2022 an. Unter tosendem Applaus verabschiedet sich der sympathische Schweizer dann.

