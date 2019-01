Gabalier gibt sich gelassen

Die geplante Verleihung des Karl-Valentin-Ordens durch die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla an den österreichischen „Volks-Rock-’n’-Roller“ Andreas Gabalier (Bild) schlägt hohe Wellen (diese Zeitung berichtete). Nun melden sich auch Politiker zu Wort wie der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD): Er sprach im Gespräch mit der Zeitung „tz“ von einem „schockierenden Fehlgriff“. Rechtsanwalt Gunter Fette, Nachlassverwalter Valentins, sagt der „tz“, es sei „nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen wie dem nachgestellten Hakenkreuz auf dem CD-Cover, seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentins in Verbindung gebracht wird“.

Kritiker, die Gabalier als rechtspopulistisch, homophob und frauenfeindlich bezeichnen, stören sich an Textzeilen in Liedern wie „Mein Bergkamerad“: „Kameraden halten zusammen ein Leben lang / eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt / wie ein eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht“.

Peter Kraus: „Netter Kollege“

In den sozialen Netzwerken tobt eine wilde Auseinandersetzung pro und kontra Gabalier. Er selbst zeigt sich unbeeindruckt von den Vorwürfen. „Ich bin wohl einigen zu bodenständig, aber das werde ich ganz sicher nicht für diese Leute ändern“, erklärte der 34-Jährige gestern in der „Bild“-Zeitung. Auch Alt-Rock-‘n’-Roller Peter Kraus, der den Valentin-Orden am Samstag in München überreichen soll, verteidigt Gabalier. „Ich kenne Andreas als einen netten, höflichen und respektvollen Kollegen“, sagte der 79-Jährige dem Blatt. dpa/gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019