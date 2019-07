Gänsehaut vor dem Abschied

Am Ende, nach fast zweieinhalb Stunden eines denkwürdigen Konzertabends, überlässt Matt Berninger dem Publikum den Gesang. 3000 Menschen in der fast ausverkauften Frankfurter Jahrhunderthalle singen „Vanderlyle Crybaby Geeks“, ein herzzerreißendes Lied über die Schönheit des Außenseitertums. Gänsehaut, frenetischer Jubel, triumphaler Abgang, Saallicht an.

The National haben wieder unter Beweis gestellt, warum sie zu den wichtigsten Indie-Bands unserer Zeit gehören. Und das, obwohl oder gerade weil sie im Zweifel ihren künstlerischen Anspruch über die naheliegende Versuchung stellen, Zuschauer mit einem hitgeschwängerten Best-Of-Set glücklich zu machen. Satte zwölf der 16 Songs ihres neuen Albums „I Am Easy To Find“ spielen die US-Amerikaner. Einer starken Platte, die man sich aber erst erarbeiten muss. Und in der Berninger seinem unverwechselbaren Bariton durch Gastsängerinnen einen deutlichen Kontrapunkt versetzt. Diesen Job übernehmen live Mina Tindle and Gail Ann Dorsey – und sie machen ihn ganz ausgezeichnet.

Klassisch ausgebildet

Dazu können sich The National natürlich noch auf das fast blinde Zusammenspiel der klassisch ausgebildeten Dessner-Brüder an Gitarre und Klavier verlassen. Der Song „Bloodbuzz Ohio“ weckt das Montagabend-Publikum erstmals richtig auf, mit „This Is The Last Time“ oder „About Today“ haben die New Yorker auch Raritäten für echte Fans im Repertoire. Bei „The System Only Dreams In Total Darkness“ tobt die Halle sowieso. „Wir fühlen uns hier wie im Spa auf dem Todesstern“, zieht der charismatische Berninger nach gut einer Stunde einen „Star-Wars“-Vergleich. Soll heißen: Mag die Welt da draußen auch verrückt spielen, an wundervollen Abenden wie diesen ist das fast egal.

In der Zugabe zeigen The National bei „Mr. November“ und „Terrible Love“, dass sie jederzeit in der Lage sind, das Gaspedal heftiger durchzudrücken. Nachdem das Adrenalin herausgelassen ist, darf bei „Vanderlyle Crybaby Geeks“ mitgesungen werden – die Außenseiter haben in der Jahrhunderthalle einen unkündbaren Pakt geschlossen.

