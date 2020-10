Galerie Prince House ist seit September in neuen Räumen im Jungbusch / Vision einer Kunstmesse für Mannheim Vormwald im Banktresor

Ein Geldautomat an der Häuserwand deutet auf die Sparkassen-Filiale hin, die hier einst war. Nun dreht es sich im Erdgeschoss in H7, 1 weiter um das Geld, aber auch um die Kunst. Im September hat die Prince House Gallery ihre neuen Räume eröffnet. „Wir haben gleich gespürt, dass das hier etwas Besonderes werden könnte“, meint Geschäftsführer Johann Schulz-Sobez. Dazu zählte er den übrig gebliebenen Tresor im Keller – hinter dessen zwei Auto schwerer, roter Türe wartet eine Sonderausstellung aus dem Nachlass von Fotograf Gerhard Vormwald.

Hybrides Konzept

„Dieser Ort trägt unsere Handschrift, unser Feuer, unsere Freude“, sagt Johann Schulz-Sobez. Es ist nach einem Zwischenstopp in Q6/Q7 die erste dauerhafte „Bleibe“, seit das ehemalige Start-Up sich auf eigene Beine gestellt hat und größtenteils unabhängig von Investoren wurde: Geleitet wird es heute von Johann Schulz-Sobez, der seit Stunde null dabei war, seiner Frau Laura Sobez und Eva Herzer. Alle drei kennen sich seit ihrem Studium der Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Angefangen hatte die Prince House Gallery 2016 auf dem Turley-Areal. „Eigentlich sollten in dem Viertel Wohnflächen, Geschäfte und Gastronomie entstehen. Es wuchs aber nicht wie erhofft. Das haben wir gespürt, und das haben unsere Kunden gespürt“, erzählt Schulz-Sobez.

Der Umzug inmitten der Corona-Krise sei eine Flucht nach vorne gewesen, sagt Laura Sobez. Man habe sich nicht von Angst steuern lassen wollen. Die großen Schaufenster am neuen Standort würden Passanten ins Innere locken. Andere kämen auf Empfehlung. „Die Resonanz ist schon in den ersten Wochen nach Eröffnung sehr gut“, so Schulz-Sobez. Man spüre Rückenwind im Viertel, würde von manchen Anwohnern sogar als „unsere Galerie“ bezeichnet. Man verstehe sich als Kultur- und Begegnungsort, wolle die Künstler würdigen und „mehr bieten als Verkaufsgespräche im Hinterzimmer“. Auch Familien seien willkommen, sagt Schulz-Lobez, dessen jüngster Sprössling gerade selbst durch das Büro der Galerie krabbelt.

Nicht nur die Räumlichkeiten wechselten, auch das Spektrum erweiterte sich in den letzten Monaten: Ausstattung, Beratung und Workshops im Bereich Kunst sowie Konzeptarbeit seien die drei Säulen. „Unsere Aufgabe ist es, Künstlern zur Seite zu stehen. Wie und womit können sie sich entwickeln, worauf konzentrieren? Das ist ein Feld, das für uns zentraler werden wird“, so Schulz-Sobez.

Die Corona-Zeit habe die Galerie dazu gebracht, ihre eigene Legitimation zu überdenken, erzählt Laura Sobez. „Wir befinden uns in der Kunstszene in einem digitalen Umbruch. Die Frage ist: Will man ihn als Galerie kontrollieren oder mitgestalten? Wir wollen gestalten“, so Sobez. Wie hybride Kunst aussehen kann, hatten die Galeristen diesen Sommer selbst vorgemacht mit der Artfair Mannheim, einer virtuellen und interaktiven Online-Kunstmesse mit rund 70 Künstlern und zehn Galerien.

Ausstellung mit Peter Mathis

Zu Zeiten, in denen Künstler kaum physische Bühnen hatten, wollte man für sie eine virtuelle schaffen. „Das hat uns ein großes Netzwerk an Künstlern gebracht“, erzählt Schulz-Sobez. An das Portfolio der Galerie hätten sich so auch neue Künstler angedockt, zum Beispiel Sabine Becker. Die nächste Vision des Teams: eine physische Fortsetzung der ArtFair – die erste Kunstmesse für Mannheim.

Weiter geht es vorerst in den eigenen Räumen – mit einer Landschaftsausstellung zum Thema Schnee „in Facetten aus Weiß- und Grautönen“: Ab 22. Oktober zeigt die Galerie Fotografien von Peter Mathis „in seiner Wahlheimat, den Bergen“, anlässlich der Neuerscheinung seines Bildbands. Auch Skulpturen des Bildhauers Lars Zech aus dem Raum Stuttgart sind Teil der Ausstellung.

