Ganz nah dran an der Bühne

Ausgereifte Individualisten: die Fünf von der Band Sidesteps. © Frank Schindelbeck

Es ist, als säße man in der ersten Reihe bei einem Clubkonzert: Die schlicht „Live“ betitelte CD der Jazzband Sidesteps dokumentiert 71 Minuten lang die überbordende Atmosphäre eines Auftritts im Heidelberger Jazzhaus. Dass die fünf Musiker, allesamt aus der Region kommend, an jenem Abend ebenso wie das Publikum ihren Spaß hatten, ist in jeder Note auf dieser CD zu spüren.

Die Band (Uli

...