Ganz neu denken?

Literatur ist ein eher bedächtiges Medium, sie reagiert auf Veränderungen, aber in der Regel nicht schnell, sondern zeitversetzt. Welche literarischen Konsequenzen werden die Corona-Pandemie und die gesellschaftspolitischen Reaktionen auf sie haben? Diese Frage werfen zuweilen auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf, aber sie beantworten sie naturgemäß nicht klar, weil es eben – noch – keiner weiß. Nur dass es literarische Folgen geben wird, liegt auf der Hand. Und Literatur wird sich „mehr denn je als Zeitkunst erweisen müssen“. Das schreibt die Autorin Kathrin Röggla in einem Text, den jetzt die Literaturzeitschrift „allmende“ abdruckt.

Über menschliches Maß hinaus

Ins Offene strebt man im aktuellen Heft der von Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Auftrag der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe herausgegebenen Zeitschrift ohnedies. Die jüngste Ausgabe trägt den nicht gerade bescheidenen Titel „Die Welt neu denken“. Corona ist dabei nur die aktuellste Entwicklung, die es zu berücksichtigen gilt, das sogenannte Anthropozän, das menschengemachte, durch katastrophale Risiken gekennzeichnete Zeitalter, ist eine andere. Wir erleben „derzeit, dass der menschliche Einfluss ganz konkret über das menschliche Maß hinausgeht“, schreibt Autorin Marion Poschmann in einem Beitrag. Und der Soziologe Andreas Reckwitz skizziert im Interview die heutige Gesellschaft, die von Vereinzelung einerseits und einem Risiken abfedernden, zuweilen auch Freiheiten stark beschränkenden Staat gekennzeichnet ist.

Wie es aber weiter geht mit Kunst und Literatur? Die im Heft abgedruckten Beiträge reflektieren auch technische Zerstörungen, Angriffe auf die Natur und den Menschen selbst – in Texten von Yoko Tawada, Monika Rinck, Nico Bleutge oder Carolin Callies. Aber wie so oft steht und spricht jeder Text zunächst einmal für sich. Was er nebenbei noch illustrieren könnte, ist auch abhängig vom jeweiligen Blickwinkel. Lesenswerte Beiträge versammelt das Heft aber in jedem Fall (Mitteldeutscher Verlag, 92 S., 12 Euro).

