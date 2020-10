Geballtes Liebesleid im Garten der Lüste

Emotionen in Überfülle beherrschen in dem „Garten der Lüste“ von Georg Friedrich Händel nicht nur Prinzessin Almirena (Silke Evers); hier in der Vogelszene mit den zwei hilfreichen Sirenen Igor Tsarkov (links) und Mathew Habib.

© Nik Schölzel/Mainfranken Theater Würzburg