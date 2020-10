Gebb’ ma ä Kännschä Kaffee!

Neilisch war isch mol draußä gsessä, also uff so ännarä Corøna-Café-Terrass in dä Schwetzinga Vorschtadt. Parkä hosch nädd kännä, awwa hald Kaffee tringä. Weil die Gaschtronømä jo jetz biss vonnä hie øn de Schdroßärønd beschtuhlä därfä wegä Corøna unn so, damit se ä bissl mehr oinämmä, weil se drinn jo wenischa Pletz øbiedä kännä. Dodefir bied die Schtadt dønn jetz hald wenischa Parkpletz ø.

