Auch 2020 belebt der Kunstverein Tauberbischofsheim mit Kabarettveranstaltungen im „Engelsaal“ (Blumenstraße 5, hinter dem Rathaus) die regionale Kulturszene. Da Lesungen kurzfristiger geplant werden, kann die eine oder andere aber noch dazukommen.

Zum Auftakt präsentiert am Sonntag, 19. Januar, schon um 19 Uhr der Stand-up-Comedian Stefan Danziger sein Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber ?“. Geboren in der DDR, wollten Stefan Danziger und seine Familie in die BRD fliehen. Doch sie sind falsch abgebogen und landeten in der Sowjetunion. Nach der Wende schaffte er es in den Westen und kam nach Berlin-Wedding. Hier entdeckte er seine Gabe, auf der Straße Menschen stundenlang mit Geschichten vollzubrabbeln – was ankam und für witzig befunden wurde.

Er beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und die Absurditäten des Alltags. Da es ihm nicht reichte, das nur tagsüber zu tun, entschied er sich, dies auch nachts auf Comedybühnen der Stadt zu machen, erst auf Deutsch, dann noch auf Englisch. Was ihm ermöglichte, auch auf den Bühnen Amsterdams, Londons und Edinburghs aufzutreten.

Viele Vorbestellungen

Bereits sehr hoch ist die Zahl der Vorbestellungen für „KI: Künstliche Idioten“, das neue Programm des Wissenschaftskabarettisten Philipp Weber am Montag, 10. Februar, 20 Uhr. Er gehört zu den letzten Universalgelehrten des deutschen Kabaretts. Er ist nicht nur Biologe und Chemiker. Sogar Germanistik, Geschichte, Psychologie, Medizin und Bioethik hat er mit größtem Erfolg – abgebrochen. Deshalb kann er auch überall mitreden. Es geht um den Homo digitalis und seine analogen Affen. Digitalisierung, Robotik, KI: Der Mensch rast in die Zukunft. Aber statt nach vorne zu blicken, starrt er nur auf sein Handy und stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt hat. Gruselig – doch es gibt Hoffnung. Denn es wartet Philipp Weber mit seiner kabarettistischen Neuauflage des Orakels von Delphi. Nur lustiger. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer sein: der Humor.

Am Montag, 9. März, 20 Uhr tritt erstmals die Bauchrednerin Murzarella mit „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ auf. Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt, und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert: Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen. Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau. Lange Zeit sang und spielte sie in Musicals wie Hair, Evita oder The Rocky Horror an verschiedenen Bühnen. Zum Bauchreden und Bauchsingen kam sie durch ihre Liebe zu Puppen und plüschigem Getier. Immer, wenn sie eine Puppe in die Hand nahm, fing diese an zu reden. Und wollte zudem ebenso gerne im Rampenlicht stehen wie die vielseitige Profisängerin selbst. Das ließ Sabine Murza zu und präsentiert dem Publikum ein faszinierendes Gesamtkunstwerk aus Schauspiel, Gesang und Puppenspielerei.

Starke Nachfrage

Bereits jetzt gibt es eine starke Nachfrage nach Karten für den Politkabarettisten Christian Ehring, mit dem am Montag, 14. September, 20 Uhr das zweite Halbjahr beginnt. Man kennt ihn als Moderatoren der NDR-Satiresendung „extra3“ und seine satirischen Beiträge für die „heute-show“ mit Oliver Welke im ZDF. Seine bissigen Analysen der politischen Großwetterlage gehören für viele zum wöchentlichen Pflichtprogramm.

Noch mehr von sich zeigt Christian Ehring, wenn man ihm einen ganzen Abend lang die Bühne überlässt. Auch die Vorpremiere seines neuen Programms „Keine weiteren Fragen“ wird ein hochaktueller und sehr persönlicher Kommentar zur Lage der Nation; hintergründig, schwarzhumorig und perfide politisch.

Und worum geht’s ? Es meldet sich immer wieder mal das soziale Gewissen: Sollte mal nicht endlich etwas Sinnvolles tun ? Könnte, sollte, müsste man nicht aktiv werden und der linksalternativen Überzeugung auch mal ganz konkret Taten folgen lassen? Es entwickelt sich ein assoziativer Monolog über Politik, Moral und Verantwortung, komisch und ernst, authentisch und verlogen.

Bereits um 19 Uhr gastiert das Comedyduo Onkel Fisch, d.h. Adrian Engels und Markus Riedinger, mit „Populisten haften für ihre Kinder“ am Sonntag. 18. Oktober, im Engelsaal. Wer im Politikdschungel dem gemeinen Populisten in freier Wildbahn begegnet, der sollte die nötige Survivalausrüstung dabei haben: ein hysterieabweisendes dickes Fell, eine Polit-Parasiten-Impfung und ein klares Profil für einen sicheren Stand.

Das Duo Onkel Fisch hat den Erste-Hilfe-Rucksack geschnürt und wagt sich tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten, wo einige Fragen noch ungeklärt sind: Gelten die Menschenrechte für alle Menschen? Was genau ist die Alternative zu Fakten ? Und wenn Populismus die Antwort ist, wie doof war dann die Frage? In ihrem 17. abendfüllenden Programm streiten, singen, tanzen und spielen sich die beiden Bewegungsfanatiker durch ein Politik-Action-Kabarett.

Der Meister des Humors

Die letzte Veranstaltung bestreitet der Finanzkabarettist Chin Meyer mit „Leben im Plus“ am Montag, 16. November, 20 Uhr. Gewohnt bissig-unterhaltsam und höchst aktuell nimmt der Meister des Humors der Finanzwelt private und politische Verheißungen und Glücksversprechen ins Visier. Denn er ist sich sicher: Wir wünschen uns alle ein „Leben im Plus“. Doch was passiert eigentlich, wenn wir dem Unerklärlichen wie einem Hybrid aus Hippie und Kapitalist (Mark Zuckerberg) oder aus Staatschef und Idiot oder gar den Algorithmen die Macht über uns überlassen?

Chin Meyer kämpft scharfzüngig und gut gelaunt für die Demokratie, findet als gewitzter Kapitalismusversteher die Absurditäten im System, stochert lustvoll darin herum und klärt auf.

Karten für alle Veranstaltungen können im Friseursalon Baumann, Frankenpassage, in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/2551 (montags geschlossen) oder per E-Mail bei kvtbb@gmx.de vorbestellt werden. Die Karten müssen erst drei Wochen vor der Veranstaltung bezahlt werden, ansonsten werden diese ohne Verpflichtung weitergegeben. Karten in gedruckter Form liegen drei Wochen vor der Veranstaltung vor. Einlass ist, bei freier Platzwahl, jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Info: Aktuelle Informationen findet man unter www.kv-tbb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019