Gedankliche Flexibilität des Publikums stark strapaziert

Rolf Miller ist ein Spieler. Er spielt mit Worten, Satzfetzen, der political correctness und am Ende natürlich hauptsächlich mit seinem Publikum. Vor allem ist der aus Walldürn stammende Comedian aber Schauspieler, denn die Präsenz, die er in seiner Minimal-Requisite – Stuhl, Mikro und Wasserflasche – entwickelt, wäre ohne dieses Talent nicht möglich. Seine Zuhörer hängen ihm an den Lippen, schütten sich aus vor Lachen und denken oft erst dann darüber nach, ob Miller wieder einmal die Grenzen des guten Geschmacks überschritten hat. Denn genau davon lebt sein Programm; auch das neue unter dem Titel „Obacht Miller – se return of se normal one“, das er im ausverkauften Audi-Forum in Neckarsulm präsentierte.

Ähnlich wie Miller sein „Audi-Torium“ mit halb- oder manchmal auch nur viertel-fertigen Satzfragmenten herausfordert, strapaziert er dessen gedankliche Flexibilität, indem er überraschend wieder einen Faden aufgreift, von dem man nicht einmal wusste, dass er noch nicht zu Ende gesponnen war. Ähnlich sprunghaft ist Rolf Miller in der Auswahl seiner Themen. Wenig dreht sich um Politik, einiges um Musik, viel um seine persönliche Leidenschaft, den Fußball.

Zunächst bekommen Uli Hoeneß („Er sieht immer so rot aus, wie er sieht.“) und „Dr. Karl-Heinz Rumgekicke“ ihr Fett weg für deren jüngste Pressekonferenz zur Moral der Presse im Fußballgeschäft. Millers Fazit: „Zwei Steuerberater erklären, was geht und was nicht geht. Irgendwann bekommen die den Comedy-Echo.“

Die Enttäuschung über das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM darf nicht fehlen: „Die Titelverteidigung war das Ziel. Also, als Erster heimfahren. Das haben sie geschafft.“ „Luftloch-Mario“ Gomez, „Stocherer-Thomas“ Müller, „Querpass-Toni“-Kroos – sie alle kassieren seinen Spott. Die Sportart sei nicht klar gewesen. „Fußball war es nicht.“

Dass er Tennis mag, macht er in erster Linie an Boris Becker fest. „Ein begnadigter Tennisspieler“, urteilt Miller. Was dessen Tochter Anna Ernakowa betrifft, weiß der Walldürner, seit er das erste Bild gesehen hat: „Das einzige, was klar ist, ist der Vater. Wir brauchen einen Mutterschaftstest.“

Der erklärte Hardrock-Fan (Motörhead und AC/DC) hat seine Probleme mit Shakira. „Rein optisch ist die Musik in Ordnung“, aber er mag die Stimme nicht. „Eine Stimme wie eine Kreissäge. Fünf Lieder und das Genick ist durch.“

Immer wieder tauchen seine imaginären Freunde Achim und Jürgen auf. Man kennt die beiden und ihre Verwand- oder Bekanntschaft schon von früheren Miller-Tourneen. Aber es gibt ständig etwas Neues zu erzählen. Schließlich sind diese Personen die Projektionsfläche für so ziemlich jeden Blöd- oder Unsinn, den Rolf Miller im Alltag aufschnappt. Dass er so an ihnen hängt, erklärt er so: „Ich mag den Jürgen, obwohl ich ihn kenne.“ Da lohnt sich ein gemeinsamer Ausflug nach Heidelberg. Zumal die drei diese Stadt „besäufniserregend“ finden. Die Emanzipation hingegen hat nach seiner Meinung so ihre Tücken. „Eine Frau darf frei entscheiden, bin ich Hausfrau oder Geschäftsfrau . . . und Hausfrau.“

Zwischendurch würzt Miller mit gepfeffertem Nonsens nach. Eine Kostprobe gefällig?: „Was machst Du mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen.“ Weil sich Hundefreunde jetzt empören könnten, schiebt er beschwichtigend nach: „Das geht auch mit Katzen.“ Provokation ist Teil seiner Ideen. Da gibt es fast keine Tabuzone. „Wenn blöd, dann g’scheit“, erklärt er. A propos „g’scheit“: „Bildung ist nicht notwendig, wenn man weiß, was man will.“ Er habe von Anfang an gewusst, „ich brauche ein gescheites Auto und sonst nix.“ Seine Empfehlung an sich: Ich trete nur noch in Autohäusern auf.

Wo die Geschmacksgrenze gezogen wird, bestimmt das Publikum. Wenn dessen begeisterte Reaktion und die Lachtränen der Maßstab sind, wurde sie nicht überschritten. Obwohl man sich an manchen Stellen dabei ertappt, dass einem der Lacher fast peinlich ist. Da gilt, was Rolf Miller zu Facebook, Twitter und Co. – oder, wie er es nennt „soziale Netzteile“ – zu bemerken hat: „Man darf nicht alles glauben, was man denkt.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018