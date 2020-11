Gedichte nach Auschwitz

Weitermachen, wo man womöglich zwölf Jahre zuvor, vor Hitlers sogenannter Machtergreifung, aufgehört hatte, anschließen an bewährte Traditionen? Nach der verheerenden Naziherrschaft, der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust schien das verwehrt – auch und gerade Künstlern und Literaten. Von Kahlschlag und Stunde Null war die Rede. Und besonders die Lyrik, gleichsam Paradeform sogenannter schöngeistiger Literatur, stand vor Legitimationsproblemen.

Zwar hatten schon Autoren wie Georg Trakl oder Gottfried Benn ihre Texte dem Grauen geöffnet, aber der einflussreiche Philosoph und Theoretiker Theodor W. Adorno verfügte strikt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch. Allerdings wurde er eindrucksvoll widerlegt – vom am 23. November vor 100 Jahren geborenen Paul Celan.

Den Gegenbeweis lieferte der als Paul Antschel – der Künstlername ist eine Buchstabenumkehr, ein Anagramm – im rumänischen Czernowitz geborene Autor zuerst mit seinem Gedicht „Todesfuge“. Veröffentlicht 1948 in Celans erster Gedichtsammlung „Der Sand aus den Urnen“, thematisiert es mit Mitteln der Lyrik den Genozid an den Juden.

Von Hölderlin inspiriert

Mit Wiederholungen und Variationen erinnert es an die musikalische Form der Fuge und umspielt immer wieder Tod, Mord und Verbrennen. Das beginnt beim Titel, setzt sich fort in der Metapher der „schwarzen Milch der Frühe“, dem „aschenen Haar“ der mehrfach angesprochenen Sulamith im Gegensatz zum „goldenen Haar“ einer Margarete oder der bekannten Wendung „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“. Er „trifft dich mit bleierner Kugel“, heißt es von diesem „Meister“, vom „Grab in der Luft“ ist die Rede.

Die „Todesfuge“ ist das bekannteste Werk des Sohnes jüdischer Eltern geblieben, dessen Vater im KZ starb und dessen Mutter von Nationalsozialisten erschossen wurde. Und es ist das wohl bekannteste und meistinterpretierte deutschsprachige Gedicht der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Gedicht nach Auschwitz schlechthin, aber beileibe nicht das einzige bewegende, gedanklich kaum ausschöpfbare Wortkunstwerk seines Autors – eines Autors übrigens, der die lyrische Tradition durchaus kannte und sich von ihr inspirieren ließ, von Hölderlin, Trakl, französischen Symbolisten oder von der russischen Avantgarde eines Ossip Mandelstam.

An der Grenze zum Verstummen

Wie spricht man eigentlich Unaussprechliches aus? Das ist die dichterische Leitfrage Paul Celans von Anfang an. Die lyrische Grundspannung zwischen Sprechen und Pause, Reden und Schweigen, versinnbildlicht durch die Versgrenze, wird bei ihm deshalb noch aufs Äußerste gesteigert. Immer wieder wandeln Celans Texte folglich an der Grenze zum Verstummen, sind vielsagend trotz oder gerade dank ihrer bemerkenswerten Verknappung – und von der Frage geprägt, wie der Überlebende des Holocaust die Sprache der Täter nutzen kann.

Vom existenziellen Wert von Literatur war der Autor gleichwohl überzeugt. Dem Menschlichen und Zwischenmenschlichen überhaupt widmeten sich seine Texte alsbald, erkundeten als Sprachkunst gleichsam im vorweggenommenen Dialog mit ihren Lesern das von Nähe und Distanz geprägte schwierige, auf Ausgleich bedachte Verhältnis zwischen den Menschen. Als Beleg für die Bedeutung, die der Autor der Literatur zugemessen hat, wird gerne ein Zitat aus seiner Rede anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises im Jahr 1960 herangezogen. Dichtung, so sagte er, „kann eine Atemwende bedeuten“. Eine Umkehr vermag sie mithin bis hinein in elementarste Lebensäußerungen zu markieren. Entsprechend nannte der Autor auch einen Gedichtband, dessen erster Teil zuvor schon unter dem ebenfalls sprechenden Titel „Atemkristall“ veröffentlicht worden war. Hier erscheint das Gedicht selbst als eingefrorene, funkelnde Lebensspur.

Skeptischer Grundton

Wortneuschöpfungen machten Paul Celans Lyrik einzigartig, das zeigen weitere Buchtitel wie „Sprachgitter“ oder „Niemandsrose“; ebenso ist es in den oft als „hermetisch“ charakterisierten Gedichten selbst, die von zum Nachsinnen animierenden Wörtern wie „Schattengebräch“, „himmelswüst“ oder „seelenhell“ geprägt sind. Mindestens skeptisch ist ihr Grundton zumeist. Wozu sie dienen, spricht sich in Versen des Gedichts „Schliere“ aus: „dass bewahrt sei / ein durchs Dunkel getragenes Zeichen“ – ein Zeichen, von dem es später heißt, es sei von „einer fremden / Zeit für ein fremderes Immer / belebt“.

Im Literaturbetrieb blieb Paul Celan ein Außenseiter, seit er bei einem Treffen der einflussreichen Gruppe 47 im Jahr 1952 fast singend und litaneiartig seine „Todesfuge“ vorgetragen hatte und damit wenig Verständnis fand. Oft witterte er einen fortdauernden Antisemitismus, war irritiert und verletzt besonders davon, dass ihm Claire Goll vorwarf, er habe Verse ihres verstorbenen Mannes Yvan plagiiert. Eine tiefe Beziehung verband ihn aber etwa mit der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann.

Die meiste Zeit lebte er, der während der Naziherrschaft Zwangsarbeit leisten musste, in Paris. Er studierte erst Medizin, dann Germanistik und Sprachwissenschaften, arbeitete auch als Übersetzer, heiratete und bekam mit seiner Frau einen Sohn. Doch im Leben halten konnte das einen wie ihn, auf dessen Existenz wie bei so vielen Überlebenden des Holocaust ein ewiger Schatten lag, auf Dauer nicht. Er beging Suizid, sein Leichnam wurde im April 1970 in der Seine gefunden. Sein Werk hat ihn überlebt und fasziniert bis heute.

