Gefäller folgt auf Halfar

Gabriele Gefäller wird neue Geschäftsführerin des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO). Dies teilte sie dieser Zeitung mit. Die bisherige Stellvertreterin tritt damit die Nachfolge von Geschäftsführer Sven Halfar an. Halfar, derzeit noch in Elternzeit, werde ab November 2018 als Kaufmännischer Leiter zur Heidelberger Frühling GmbH wechseln, so eine schriftliche Mitteilung des Trägervereinsvorsitzenden Dietmar von Hoyningen-Huene.

Gefäller gehört nach Stationen am Badischen Staatstheater Karlsruhe sowie am Theater Kiel seit November 2008 der Geschäftsleitung des KKO an und zeichnet seither für die kontinuierliche und erfolgreiche Weiterentwicklung des Klangkörpers mitverantwortlich. Sie leitete die Geschicke auch in der Zeit zwischen dem Weggang von Ralph Sistermanns als Geschäftsführer und dem Eintreten Halfars 2010. Künftig solle sie noch durch einen Finanz- und Personalverantwortlichen unterstützt werden, sagt Gefäller.

Halfar, so Hoyningen-Huene, habe „maßgeblich dazu beigetragen, dass das Kurpfälzische Kammerorchester sowohl auf den Konzertbühnen der Metropolregion Rhein-Neckar als auch national wie international große Erfolge feierte“.

