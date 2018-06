Gefühlswelten im Wandel

Tanzszene aus „Brief, case“, der ersten Choreografie von Alessandro Giovine, mit Davit Bassénz und Caroline Vandenberg. © Gabriela Konch

Nach den Tanzkreationen von Aleksey Zagorulko, Cara Hopkins und Leonam Santos im letzten Jahr, die den vielfältigen Aspekten der Weltreligionen nachspürten, begeisterte in diesem Jahr in der Kammer am Mainfranken Theater Würzburg das Format „Laboratorium Tanz“ mit drei neuen Choreografien von Mitgliedern des Ensembles von Ballettchefin Anna Vita. Diesmal wählten Alessandro Giovine, Leonam

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3146 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.02.2018