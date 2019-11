Gefühlvolle Balladen in kultiviertem Sound

Mit einer tollen und mitreißenden Klasse-Vorstellung begeisterte das Bundesjazzorchester (BJO) das Publikum beim jüngsten Konzert der „Jazz in der Aula“-Reihe in der zu diesem Anlass erfreulicherweise sehr gut besuchten Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda-Königshofen.

Die 1988 von Peter Herbolzheimer gegründete Formation besteht aus jungen Jazzmusiker(inne)n im Alter von 17 bis 24 Jahren und gilt als die herausragende Talentschmiede und als Förderprojekt für angehende Profis und präsentiert im Zwei-Jahres-Rhythmus neue, in diesem Zeitraum gemeinsam erarbeitete Programme bei Konzerten im In- und Ausland. Dass dieses Jahr auch die Jazz-Aula in Lauda mit einem Auftritt geehrt wurde, war zumindest bemerkenswert, wie auch aus den Begrüßungsworten von Bürgermeister Thomas Maertens hervorging, der aus diesem Anlass auch das jahrzehntelange Engagement der beiden Leiter des Kunstkreises, Hanni Schifferdecker und Norbert Gleich, würdigte.

Moderner Big-Band-Jazz

Zurück zum Event: Moderner Big-Band-Jazz war an diesem Abend angesagt, eher eine Ausnahme im vor allem traditionell geprägten Programm der Konzertreihe, wobei „modern“ inzwischen auch schon wieder 50 Jahre zurückliegt, denn die hier präsentierten Arrangements stammen aus den 1960er und 1970er Jahren, als die inzwischen legendär gewordene Kenny Clarke/Francy Boland Big Band in Europa Maßstäbe auf ihrem Gebiet setzte.

Der amerikanische Schlagzeuger und Vibraphonist Kenny Clarke(1914 bis 1985) und der belgische Pianist Francy Boland(1929 bis 2005) zählten in ihrer Zeit zu den renommiertesten Vertretern des Modern Jazz, allerdings mehr in Europa als in Amerika, wo sie nie so recht den verdienten Erfolg erreichten.

Und ihre Arrangements sind brillant: Mit einem unfehlbaren Gespür für die speziellen Klangcharaktere, -effekte und -mischungen der drei Bläsergruppen und den ökonomischen, unaufdringlichen Einsatz der Rhythmus-Sektion, die hier nach Swingtradition aus Schlagzeug, Kontrabass, Piano und einer moderat verstärkten Gitarre, die gelegentlich auch solistisch hervortritt, zusammengesetzt ist.

Begeisterung

Im Ganzen ergibt dies bei dem Auftritt in der Aula 15 Akteure, junge Musikerinnen und Musiker (mit deutlich männlicher Dominanz), und sie präsentierten sich unter ihrem Leiter in Person von Jiggs Whigman, dem man ungeachtet seiner mittlerweile 75 Jahre die unverminderte Begeisterung und Leidenschaft für seinen Job anmerkte, eine Begeisterung, die sich im Laufe des Abends mehr und mehr auf das zunächst noch ein wenig steif reagierende Publikum übertrug.

Der aus Cleveland stammende, seit langem in Köln lebende Posaunist und Bandleader, grauhaarig und -bärtig, inzwischen doch von unverändert jugendlicher Laune und kauzigem, augenzwinkerndem Humor übernahm hier auch die Zwischenmoderationen.

Er suchte die Stimmung anzuheizen, was freilich gar nicht nötig gewesen wäre im Hinblick auf die künstlerische Klasse und mehr noch ansteckende Frische, Präsenz und Spielfreude, mit der die Bandmitglieder nach ihrem Opener „You stepped out of my dream“ zu Werke gingen. „Lullaby of the leaves“ und „Love for sale“ mit seinen gepfefferten Bläser-Sätzen in geschmeidiger, präziser Phrasierung waren weitere Beispiele oder auch die leicht groteske, satirische Johnny Griffin Nummer „The Jamfs are coming“ mit eindrucksvollen Soli der Altsaxofone, die sich auch bei anderen Anlässen brillant und technisch avanciert in den Vordergrund spielten. Dann die schöne Überraschung: Das BJO besitzt nämlich nicht nur hinreißende Instrumentalisten, sondern auch eine eigene fünfköpfige Gesangsgruppe (drei Frauen und zwei Männer), für die in der Tat gilt: „I hear music when I look at you“, denn sie hatten nicht nur akustisch in Form ihrer virtuosen Stimmbeherrschung und ihrem wunderbar entspannten („relaxed“ sagt man auf Englisch) Vortrag inklusive Scatgesang, sondern auch optisch einiges zu bieten (schade nur, dass sie auf der Bühne die hinterste Stelle einnahmen). Toll ihre Version des Frank Sinatra Titels „The song is you“ (zusammen mit den gestopften Trompeten) und fast mehr noch die samtweiche Interpretation der unsterblichen „Platters“-Ballade „Smoke gets into your eyes“.

Schöne, gefühlvolle Balladen in kultiviertem Sound waren überhaupt Trumpf an diesem Abend wie „Dancing in the dark“ oder der traurige Song vom „November girl“, dazwischen als Kontrast auch immer mal wieder rasante Bebop-Arrangements wie „Griffs Groove“ mit einem elektrisierenden Bass-Solo zu Beginn und den explosiv hingefetzten Trompetenriffs, die in ein ekstatisches Trompetensolo münden.

Flotte Zugabe

Nach einem abschließenden, lässigen „Johnny one note“ mit einigen Scat-Einlagen des Gesangsquintetts freuten sich das Bundesjazzorchester und Jiggs Whigham über die rhythmischen Ovationen des „tollen Publikums“ und bedankten sich mit einer flotten Zugabe.

