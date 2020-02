Gegentrend in Mannheim

Erst neulich beklagte die renommierte Sopranistin Anne Schwanewilms in Dresden zunehmende Unsicherheiten im Opernbetrieb, „weil es immer weniger feste Stellen gibt und diese wiederum niedriger dotiert sind“. Das sagte die 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. „Heute bewerben sich Hunderte junge Sängerinnen und Sänger auf eine Stelle im Opernstudio.“ Schwanewilms führte das darauf zurück, dass Deutschland so viele Opernhäuser wie kein anderes Land auf der Welt habe und sich daher viele junge Sänger weltweit nach Deutschland orientierten. „Feste Stellen werden weniger angeboten, die jüngeren Künstler sind für die Häuser preisgünstiger“, so der Opernstar weiter. Das mit den festen Stellen muss indes erklärt werden: Verträge zwischen Solisten und Theatern werden meist frei verhandelt – oft Jahr für Jahr.

Ensemblestärke von 33 soll bleiben

Dennoch scheint da Mannheim eine Ausnahme zu sein. Opernintendant Albrecht Puhlmann sieht die Problematik „sicher für viele Häuser zutreffend“, wie er auf Anfrage sagt. Am Nationaltheater sei allerdings „das genaue Gegenteil der Fall“. Puhlmann: „Wir legen sehr großen Wert auf unsere vorbildliche Nachwuchsarbeit. Nicht zuletzt durch das Internationale Opernstudio bieten wir jungen Sängerinnen und Sängern hervorragende berufliche Perspektiven.“ Die Hälfte der Mitglieder im Ensemble sei „unter 40 Jahre und elf Sängerinnen und Sänger sogar unter 35 Jahre alt“, so Puhlmann, und: „Wir gedenken, unsere seit Jahren konstante Ensemblestärke von 33 Mitgliedern auch auf lange Sicht zu halten.“ (mit dpa)

