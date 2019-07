Geht auch mit einem Smartphone

Dass die Durchsagen im Schlosshof auch auf Italienisch vorgetragen werden, ist natürlich Teil der Aufführung. Matias Tosi gibt den Einweiser und zeigt dem Publikum die Fluchtwege. Doch flüchten muss an diesem Abend niemand, was mit Tosi einiges zu tun hat, denn er ist nicht nur als Ansager aktiv, er singt in Mozarts „Figaro“ auch in der Titelrolle und ist erstmals Opernregisseur.

Der Argentinier, der als junger Mann nach Deutschland kam und wiederholt in großen Häusern auftrat, hat das Zeug, die Zwingenberger Aufführung zu einer One-Man-Show zu machen: Tosi singt mit einer Stimmpräsenz, die bei den kleinen Festspielen im Neckartal nur selten zu erleben ist. Aber er schafft auch den Kollegen eine Menge Freiraum.

Aufgeführt wird eine italienisch-deutsche Mischversion des „Figaro“. Da keine Übertitel zur Verfügung stehen, (sprech-) singt man an handlungsrelevanten Stellen überwiegend Deutsch.

Matias Tosis Absicht ist, den zeitlosen Humor des Stücks herauszukitzeln (nur zu Anfang nimmt er auch ein Smartphone in die Hand). Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, will aber erst einmal erreicht sein. Tosi glückt es mit geschliffener Personenführung und der Weckung eines fast mit Händen greifbaren Ensemblegeistes. Eher wenig Luxus kommt von Roland Bayers Bühnenbild, das Bett des Figaro könnte aus einem Möbelmarkt in Mosbach stammen. Friederike von Dewitz’ Kostüme freilich bringen die Figuren auf den Punkt, in seiner Doppelrolle als Basilio und Don Curzio etwa gibt sich Holger Ries im knallig hellen Anzug und mit falschem Bart als wunderbarer Wichtigtuer zu erkennen.

Lauter kleine Weltmeister der faulen Ausreden und dreisten Unwahrheiten treten auf. Wenn das nicht zeitlos ist. Die Arien sind es ohnehin, Xenia von Randow als Susanna, keck mit Cowboy-Hut und kurzen Hosen, reüssiert mit ihrer „Rosen-Arie“ kurz vor Schluss, Sonja Maria Westermann als Gräfin kämpft gelegentlich mit Höhen-Engpässen. Doch spielt mit Verve. Wie das Orchester unter Rainer Roos. hgf

