Geist- und humorvolle Liebeserklärungen

Top oder Flop? Keiner tut seine Überzeugungen so unverblümt und unterhaltsam kund wie Denis Scheck. Die Urteile des bekannten Literaturkritikers, zum Beispiel in seiner Fernsehsendung „druckfrisch“, sind bestens begründet, auch wenn sie gnadenlos wirken.

Schecks Selbstabsolution, die längst zum Gütesiegel geworden ist, lautet „Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue“. Das gilt auch für seinen neuen Kanon der Weltliteratur, den er am Sonntag, 16. Februar, um 18 Uhr im Löwensteiner Bau der Wertheimer Burg vorstellt.

Denis Schecks Kanon ist ein Meisterstück mit klarem Bekenntnis zu einer radikal-subjektiven Auswahl und damit die ideale Voraussetzung für grenzenloses Lesevergnügen. Es reicht von neu beleuchteten Klassikern über Lyrik bis zu Comics und Kinderbüchern.

100 Auserwählte präsentiert Denis Scheck aus seiner persönlichen Perspektive. Ob Astrid Lindgren oder die spätantike Philosophin Hypatia – Scheck lässt die unterschiedlichsten Autorenpersönlichkeiten lebendig werden. Er bringt dem Leser nahe, was ihr Werk auszeichnet und heute bedeutsam macht. Literatur als Lebenselexier, besungen in 100 geist- und humorvollen Liebeserklärungen. Eintrittskarten sind in der Stadtbücherei Wertheim, in der Buchhandlung Buchheim und online bei reservix.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020