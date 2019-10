Gelassen in freier Bahn

Sie hat sich im Voraus informiert, welche Frauen der Kultur bereits im Fokus dieser Zeitung standen. Dass sie selbst jetzt an der Reihe ist, freut die selbstbewusste Leiterin des Kultur- und Tourismusamts in Lorsch. Gabi Dewald ist durch und durch eine Macherin. Wenn man sie fragt, wie sie einen freien Tag verbringen würde, stockt die 63-Jährige, die ihre langen blonden Locken nach hinten gebunden hat. Eigentlich arbeite sie immer, überlegt Dewald.

Es waren von Anfang an weibliche Vorbilder, die ihr immer wieder Mut gemacht haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Kulturschaffende wurde von Nonnen erzogen. „Mir wurde vorgelebt, dass keine Trennung von Leben und Arbeit notwendig ist. Ich mache das, wofür mein Herz schlägt“, sagt sie. Und auch wenn Dewald immer wieder in die Klosterstadt zurückgekehrt ist, hat ihr Herz sie von Ostasien, über die USA und durch ganz Europa geführt.

In ihrer Zeit als freie Journalistin und Autorin war es für die Amtsleiterin wichtig, mit allen gesammelten Eindrücken wieder zurück nach Hause zu kommen, und sich mit Handtuchturban auf dem Kopf in ihrem „Gartenbüro“ zu sammeln.

Wie sie zur Führungsposition im Kulturamt kam? „Keine Ahnung“, überlegt Dewald und dreht ihre zwei großen Holzarmreifen am Handgelenk. „Ich habe eigentlich einen untypischen Werdegang.“ Zwar hatte sie Kommunikationsdesign studiert, jedoch keinen Abschluss gemacht. Der fehlende akademische Grad war für sie viel eher ein Hindernis in ihrem Berufsleben als die Herausforderung, sich als Frau beweisen zu müssen. Im Gegenteil, auch Männer hätten sie immer wieder gelehrt, Dinge einfach zu machen und sich nicht so viel mit Bedenken zu quälen, erzählt sie.

Seitdem Dewald im Jahr 2011 mit der Gründung des Amtes für Kultur und Tourismus im südhessischen Lorsch betraut wurde, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Kultur für alle zugänglich zu machen. „Was mich wirklich ärgert, ist, dass Kultur oft als Luxusartikel für Gebildete dargestellt wird. Dabei ist Kultur menschliches Grundnahrungsmittel“, meint sie. Mit ihrem sechsköpfigen Team initiierte die Amtsleiterin Projekte, die zur Kleinstadt mit UNESCO Kulturerbe, dem 764 errichteten Kloster, passen. So auch das Bienen- und Dichterprojekt, denn mit dem Lorscher Bienensegen stammt eine der ältesten deutschsprachigen Dichtungen des 10. Jahrhunderts aus Lorsch.

In den vergangenen Jahren hat Dewald mit thematischen Lesungen im Freien sogar eine Art Lyrik-Tourismus in Lorsch entstehen lassen. „Irgendwann haben wir die Leute nach ihren Lieblingsgedichten gefragt, sie auf große Plakate gedruckt und an die Hoftore der Stadt genagelt“, erzählt sie stolz. Und schon wären die Menschen stehengeblieben und hätten sich darauf eingelassen. „Da hing Weltliteratur ohne Schwelle“, sagt Dewald.

Noch lange nicht am Ende

Sie hat ihre Ziele als Amtsleiterin erreicht, hat eine authentische Kultur, zugänglich für jeden Lorscher Bürger, geschaffen – und trotzdem ist sie „noch nicht am Ende aller Tage“. Sie, für die Kultur ein Lebensmittel ist, sei nun in den besten Jahren, um die Identität der Klosterstadt weiter zu gestalten, zu vertiefen und zu vermitteln. „Ich habe meinen Traummann schon gefunden, bin verheiratet, mein Sohn studiert in Wien, mein Haus ist abbezahlt und ich denke nicht mehr, unbedingt die Chefredakteurin der Vogue werden zu müssen. Ich bin gelassen und habe freie Bahn“, sagt Dewald.

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, sei für sie nie ein Problem gewesen. Trotzdem verstehe die Amtsleiterin, die als zweite Vorsitzende des Journalistinnenbundes schon früher frauenpolitisch unterwegs war, die Frage nach den Rollenbildern. „Es fällt immer wieder auf, dass es in Führungspositionen männerlastig wird. Und solange Männer für gleiche Arbeit besser bezahlt werden, brauchen wir nicht von Gleichberechtigung sprechen“, meint die 63-Jährige bestimmt.

Es bleibe ein Thema, das es weiter in den Fokus zu stellen gelte. Besonders in Zeiten, in denen viele verschiedene Kulturen nach Deutschland kommen, die es gegenseitig zu akzeptieren gelte, sei es wichtig, dass beim Rollenbild kein Schritt zurück gegangen werde, sagt Dewald.

