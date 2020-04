Geld nach fünf Absagen

Mit einem Hilfsprogramm will das deutsche Förder- und Exportbüro in der aktuellen Ausnahmesituation Musiker unterstützen, denen aufgrund der Corona-Krise wichtige Konzerteinnahmen ausfallen. Das teilte die Fördereinrichtung Initiative Musik am Donnerstag in Berlin mit. Das Programm soll durch Spenden finanziert werden. Laut der Mitteilung, stehen in Deutschland lebende professionelle Musiker in finanzieller Notlage im Mittelpunkt – aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop, Metal, experimentelle und elektronische Musik. In der ersten Phase des Hilfsprogramms gehe es um die fehlenden Einnahmen aus Auftritten in der Zeit vom 13. März bis Ende Mai 2020. „Die Musiker*innen müssen für diesen Zeitraum mindestens fünf ausgefallene Shows nachweisen“, heißt es weiter.

Die Höhe des Zuschusses aus dem Hilfsprogramm soll 1000 Euro pro Kopf betragen. Onlineanträge sind auf der Website der Initiative Musik voraussichtlich ab Ende April 2020 möglich. Die ersten Zuschüsse werden voraussichtlich ab Anfang Mai 2020 überwiesen. Zur Entscheidung über die Vergabe wurde aus der Jury für Künstlerförderung der Initiative ein Sonderausschuss aus drei Mitgliedern gebildet. jpk

Info: Spenden sind möglich über startnext.com

