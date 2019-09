Gelernt bei der Meisterin

Näher an der nahezu legendären Namensgeberin des Joy Fleming Preises ist keiner der neun Finalisten des Wettbewerbskonzerts am 25. Oktober im Mannheimer Capitol gewesen: Angelika Reutter war Gesangsschülerin bei der Stimme der Kurpfalz. „Nach meiner Ausbildung bei zwei Opernsängerinnen wollte ich meine Ausdrucksfähigkeit verbessern. Da ist mir niemand anderes in den Sinn gekommen“, erzählt die Sängerin aus Rosengarten-Westheim, acht Kilometer von Schwäbisch-Hall.

Das künstlerisch intuitive Naturtalent habe ihr natürlich keinen Unterricht im akademischen Sinne gegeben: „Sie war ja reine Autodidaktin mit viel, viel Talent. Joy hat mir alles durch Vorsingen und Hören demonstriert“, schwärmt die Sopranistin, die auch in tiefen Lagen zuhause ist. Daraus habe sich eine Freundschaft entwickelt, man habe sogar ein Duett geplant. „Aber dann ist sie leider gestorben, und ich habe auf ihrer Beerdigung gesungen.“

Ähnlich wie Joy Fleming mit ihrem Lebensgefährten und Keyboarder Bruno Masselon singt sie auch in einer Band, die von ihrem Ehemann und Tastenexperten Hans-Georg Reutter geleitet wird. Als Frontfrau der rund um Schwäbisch-Hall, zuletzt aber auch in Leipzig engagierten Formation Á La Carte interpretiert sie eigenständig Standards von Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Fats Waller, Duke Ellington oder Louis Armstrong. Nach dem Motto „Swing & More“ spielt das Septett aber auch modernere Titel. „Leider nur im Nebenerwerb, so Reutter bedauernd, die als Kind in Chören als Solistin auftrat und 1984 mit ihrer Deutschrock-Band einen Plattenvertrag ausschlug.

Am 25. Oktober singt sie John Lennons „Imagine“ – „weil es eines von Joys Lieblingsliedern war und ,Cry Me A River’ oder ,Waltz For Debby‘ nicht zur Auswahl standen.“ Letzteres habe Joy Fleming ihr persönlich für ihr Repertoire empfohlen. „Deshalb muss ich immer weinen, wenn ich es singe.“ Was sie im Erfolgsfall mit den 2000 Euro Preisgeld anfange, wisse sie noch nicht: „Ich rede dann mal mit Bruno. Vielleicht machen wir was im Studio in Hilsbach.“ jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019