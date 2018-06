Gelungene Architektur und einige Schönheitsfehler

Anzeige

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ ist begeistert: Einen „wunderbaren Neubau“ habe die Kunsthalle in Mannheim bekommen. Die Fotoausstellung mit Werken des kanadischen Künstlers Jeff Wall, die bis 9. September zu sehen sein wird, sei eine „wunderbare Gelegenheit“, das Gebäude und die Kunst darin zu erkunden. Ähnlich positiv äußert sich die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ). Sie lobt den „unaufgeregten“ und „sachlichen Auftritt“ des Museums im Stadtbild und befindet: „In den Ausstellungstrakten macht die strenge Raumaufteilung Sinn, ja sie erzwingt klare Entscheidungen.“

Besonders gut kam dabei das Konzept der einzelnen Würfel innerhalb des Gebäudes an, in denen eine Vielzahl der Kunstwerke als voneinander klar getrennte und in sich geschlossene Einheiten funktionieren können. Das mache „ganz neue Formen des Umgangs mit Werken der bildenden Künste möglich“ und biete dem Besucher so „eine Menge zum Staunen“(SZ).

Konzeptionelle Revolution

Auch in anderen Zeitungen fand die Raumaufteilung innerhalb des Gebäudes überwiegend positiven Widerhall. „Die Rheinpfalz“ schreibt, die keramische Sammlung sei „spannend inszeniert“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) ergänzt, die Wege verliefen so gerade, so hell und übersichtlich, dass sich ein Lageplan fast erübrige.