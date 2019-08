Gelungene Premiere

Kunstvoll bunt beleuchtet: der Dom zu Fulda. © Christian Tech Photoplusgraphic/dpa

Mit einer imposanten Show vor historischer Kulisse ist die Neuinszenierung des Musicals „Bonifatius“ (diese Zeitung berichtete) am Donnerstagabend erfolgreich über die Bühne gegangen. Rund 4500 Zuschauer auf dem Domplatz verfolgten unter freiem Himmel die Premiere des Stücks über den Missionar. Sie reagierten mit stürmischem Applaus und Begeisterungsrufen.

Optische Glanzpunkte wurden geboten, indem Lichteffekte an die Fassade des Doms projiziert wurden. Die Kölner Symphoniker begleiteten das Stück musikalisch, stellten aber den Chor in den Schatten. Das Kreativteam um Produzent Peter Scholz sorgte für pikante Szenen. So wurde eine Sauf- und Sexorgie von kirchlichen Würdenträgern gezeigt, im Publikum auch verfolgt vom neuen Fuldaer Bischof Michael Gerber und dessen Vorgänger Heinz Josef Algermissen als Premierengästen. Das Musical wird noch bis zum 28. August auf augeführt. dpa

