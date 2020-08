Gemälde zurück in Frankreich

Wieder in Frankreich: Philippe Hansch zeigt das Rousseau-Bild. © dpa

Der Leiter des Weltzentrums für Frieden in Verdun freut sich über die Rückkehr eines von einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg aus der Normandie mitgenommenen Gemäldes nach Frankreich. Es sei eine Ehre, von der Entschädigungskommission für das Landschaftsbild von Nicolas Rousseau aus dem 19. Jahrhundert ausgewählt worden zu sein, sagte Philippe Hansch am Dienstag. Es handele sich um eine „mutige Geste der Wiedergutmachung“ und zeige die deutsch-französische Freundschaft. Das Zentrum stelle Nachforschungen an, um die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen.

Seit dem Krieg in privater Hand

Der Sohn des Soldaten, Peter Forner, hatte das Werk 2019 der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes ausgehändigt. Dessen Vater Alfred hatte das Bild nach dessen Angaben einem Befehl folgend mitgenommen. In Berlin sollte er es abliefern, fand aber nur eine Ruine vor. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich starb er im Krieg. Seitdem blieb das Bild in privater Hand.

Das Gemälde zeigt eine Landschaft, die ein schmales Gewässer durchzieht. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020