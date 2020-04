Gemeinsam das Schöne im Blick behalten

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

ich bin so dankbar dafür, wie schön die Tage gerade sind. Der Himmel. Die Luft. Sofort ist da die Frage im Kopf: Darf ich in diesen Zeiten privates Glück empfinden, zumal die Krise ein historisches Ausmaß hat? Auf Twitter, wo ich mich gerne tummle, schreiben einige: „Nein, nein, nein! Es gibt nichts Gutes an dieser Krise.“

Ich hingegen bin überzeugt, die Menschheit hätte nicht überlebt, ohne die Gabe, zu lernen, sich anzupassen. Ohne die Fähigkeit, sich noch im dunkelsten Moment eine Ahnung von Licht zu bewahren. Merkel und Macron beschreiben diese Krise als die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Mein ältester kroatischer Lieblingsonkel sagte dazu gestern Nacht am Telefon: „Im Krieg hatte man die Menschen, die an deiner Seite gekämpft haben. Diese Form der Isolation, das Gefühl, dass jeder Mensch dir eine Bedrohung sein könnte, dein Enkelkind gar, ist mir neu.“

Diese verunmöglichte körperliche Nähe. Wie wichtig ist jetzt das Lachen, das Lieben, die geteilte Schönheit. Wahrscheinlich sollten wir alle wieder mehr Kinder im Geiste werden und magischer denken, um uns ein Stück Robustheit zurückzuerlangen, um hier gut durchzukommen. Ich habe Freunde, die werden durch diese Isolation von ihren Ängsten überwältigt. Ich habe Freunde, die ihre Liebsten verloren haben, ohne sich verabschieden zu können; sie werden jetzt wieder an diese schmerzhaften Verluste erinnert. Ich habe Freunde, deren wirtschaftliche Existenz ist jetzt schon bedroht. Wir wissen oft nicht, wer welches Päckchen trägt.

Meine Mutter, die nie sonderlich politisch war, hielt gestern ihre erste Stammtischrede: „Was ist dieser Trump für ein Mensch, wenn er nicht garantiert, dass jeder Kranke behandelt werden kann? Deutschland ist jetzt Amerika, hier ist für jeden gesorgt!“ Für sie, die aus der Armut kommt, ist das Glück.

Es sind harte Zeiten, doch viele sind in guten Händen. Wir sind Wohlstandskinder, wir sind nicht gewohnt, auf diese Art geprüft zu werden. Wir könnten versuchen, gemeinsam das Schöne im Blick zu behalten. Das ist kein Verrat an den Leidenden. Es ist Hoffnung. Und Dankbarkeit. Viele haben es, trotz allem, ein bisschen gut hier. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

