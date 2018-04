Gemeinsame Glückseligkeit im Hochofen des Metal

Anzeige

Wer hätte das gedacht: Die Großmeister des Metal, „Metallica“, die normalerweise nur auf den großen Festivals zu Gast sind, machen noch einmal eine Hallentour. Klar, dass die Karten im Nullkommanix weg waren. Zusatzshows werden eiligst gebucht. Auch in Stuttgart, zwei Konzerte – beide restlos ausverkauft. Und so verwandelt sich die Hanns-Martin-Schleyer-Halle an zwei Abenden in einen brodelnden Hochofen, in dem das Quartett ein ungeheuer heißes Eisen schmiedet und die Stimmung zum Siedepunkt treibt. Dank der Rundbühne in der Mitte der Halle sind die Fans wirklich hautnah dabei. Und die Musiker genießen das, gehen auf Tuchfühlung mit ihren Fans. Zusammen mit der exquisiten Show ergibt das eine „night to remember“: schlichtweg überwältigend und eines der besten Konzerte der letzten Jahre.

Vielleicht hat es des Fiaskos „Lulu“ bedurft, dass „Metallica“ musikalisch wieder in die Puschen gekommen sind. „Hardwired . . . to Self-Destruct“ ist jedenfalls das beste Album seit langem. Die Band ist mächtig stolz auf dieses Werk. Und das merkt man in Stuttgart. Haben James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hemmett und Robert Trujillo bei ihren großen Festivalauftritten ihr musikalisches Schaffen nach dem schwarzen Album geflissentlich ausgespart, so gehören in Stuttgart gleich mehrere Songs des jüngsten Albums zur Setlist.

Klar, „Metallica“ waren live immer eine Bank, haben immer geliefert. Aber so ambitioniert hat man sie lange nicht gesehen. Motiviert bis in den Fingerkuppen und mit einer gehörigen Portion Spielfreude gehen sie ihren Parforceritt an. Der Funke springt auch sofort auf die Fans über. Zweieinhalb Stunden geht es im Höllentempo gemeinsam durch die gesamte Schaffensphase der Band. Und nicht nur das.