Gemeinschaft baut Brücken

Unsere Welt globalisiert sich immer mehr, doch was wirtschaftlich so schnell und scheinbar unsichtbar geschieht, das geht zwischen den Kulturen und ihren Menschen indes langsam vorwärts. Zum Brückenbauen zwischen den Völkern gibt es viele Möglichkeiten. Für den Tanz als sprachfreies und damit universell verständliches Medium entscheidet sich das Projekt „The Choreonauts – Afro-European Navigations in Dance“, das sich der kulturellen Brücke zwischen Afrika und Europa verschreibt.

Afrikanische Choreographen und ihre Teams arbeiten dabei zusammen mit europäischen Tandempartnern, um afrikanische Themen transnational zu beleuchten. Die entstandenen Koproduktionen werden in afrikanischen und deutschen Städten präsentiert, wie nun auch die Tanzproduktion „In-Between / „Digging in the Night“ im Tanzhaus Käfertal.

Im titelgebenden und doch so eigentümlichen Zwischenraum befinden sich die vier afrikanischen Tänzer in der Performance „In-Between“ unter der Choreographie des Südafrikaners Phumlani Nyanga. Ohne Zentrum stehen die bravourösen Tänzer verwirrt da und suchen zwischen afrikanischer Trommelmusik und Elektro nach einem haltgebenden Mittelpunkt. Die Musik wird da wie die Welt immer schneller, Asynchronität im Tanz steht hier für die Anpassungsschwierigkeit. Doch im Zwischenraum der Gruppe und ihrer Hände finden sie zu sich und versöhnen sich mit der Musik. Den Umbrüchen des Wandels kann also die Gemeinschaft trotzen und die so langsame Poesie.