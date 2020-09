Genial und nachhaltig

Für jeden Anfängerpianisten führt in der Regel kein Weg an „Für Elise“ vorbei. Beethovens zarte und romantische Komposition wirkt durch die Anfängernutzung inflationär, jedoch nachdem Lang Lang, einer der weltbesten Pianisten, unlängst dieses Werk in sein Repertoire beziehungsweise auf CD aufgenommen hat, wird die Qualität dieser Schöpfung noch mehr verdeutlicht. Beethoven hat nicht nur als

...