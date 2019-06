Genieflammen Mozarts leuchten auf

Flirtinstinkt, Verführungskunst, Liebesabenteuer – keiner hat das je schöner, heiterer und unterhaltsamer in Musik verpackt als Wolfgang Amadeus Mozart. Paradebeispiel ist seine frivole Kammeroper „La finta giardiniera“ („Die Gärtnerin aus Liebe“), eine Auftragsarbeit, die der 18-jährige 1774 für die Faschingssaison am Münchner Hof vertonte.

„Auch eine Opéra buffa habe ich gehört von dem wunderbaren Genie Mozart. Sie heißt La Finta Giardiniera“, schreibt der 36-jährige Publizist Christian Friedrich Daniel Schubart in der Deutschen Chronik 1775 und fährt fort: „Genieflammen zucken da und dort . . . Wenn Mozart nicht eine im Gewächshaus getriebene Pflanze ist, so muss er einer der größten Komponisten werden, die jemals gelebt haben.“

Eigendynamik

Wie Recht er hatte, der Dichter, Organist und Komponist Schubart! In der Inszenierung des Theaters Heilbronn in italienischer Sprache (Deutsch übertitelt) gemeinsam mit dem Württembergischen Kammerorchester (WKO) und den jungen Sängern der Staatlichen Hochschule für Musik Stuttgart leuchten Mozarts Genieflammen auf.

Nach „Così fan tutte“ und „Orlando“ ist das die dritte Kooperation dieser drei Partner, aber die erste Zusammenarbeit für ein Werk unter freiem Himmel. Beflügelt vom Esprit des Frühvollendeten, unterfüttert von einem raffinierten Libretto und getragen von einer vielschichtigen Musikdramaturgie, ist die Inszenierung weit mehr als die Summe ihrer Teile. Das Werk gewinnt auf der Sparkassenbühne eine Eigendynamik, die sich unwillkürlich auf das Publikum überträgt.

„Wer die Welt genießen will, der lasse sie, wie sie ist!“ So heißt es im Libretto des Italieners Giuseppe Petrosellini, das sich mal diplomatisch, mal rebellisch, mal ernst, mal ironisch gibt. Mädchen müssen verschlagen sein, denn ein aufrichtiges Herz erreicht bei Männern nichts – so lautet einer der vielen Ratschläge. Im Notfall wirkt eine Seufzer-Arie. Je nach Temperament dürfen sie sogar handgreiflich werden.

Das Sieben-Personen-Stück repräsentiert die Ständegesellschaft. Erotische Gefühle mischen die Hierarchie auf: Don Anchise, Bürgermeister (Podestà) von Lagonero ist Sandrinas Geliebter. Hinter der Gärtnerin Sandrina verbirgt sich die Marchesa Violante Onesti, sie ist die Ex-Geliebte des Grafen Belfiore, wurde aber für tot gehalten. Belfiore, erst Violantes, dann Armindas Geliebter, ist der Herzensbrecher aus gutem Hause schlechthin. Arminda, ein edles Fräulein aus Mailand, ist erst Geliebte Ramiros, den sie verlässt, weil sie Graf Belfiore, der auf Brautschau ist, versprochen wurde – was sich allerdings erübrigt, als sich herausstellt, dass Violante gar nicht tot ist. Roberto, Violantes Diener jobbt unter dem Namen Nardo als Gärtnerbursche beim Podestà; er ist in Serpetta verliebt, die ihn aber links liegen lässt: „Nein, ich liebe euch nicht! Es genügt, dass ich einen Blick werfe und schon habe ich 1000 Liebhaber!“ hält sie ihm keck entgegen, denn in Wahrheit hat sie ein Auge auf den Podestà geworfen. Roberto entlädt seinen Frust, indem er Serpetta die Lächerlichkeit feiner Herren vorführt: wortreich sind die Avancen des italienischen Casanovas, überschwänglich die Gesten des Franzosen der Eindruck machen will und schließlich der Brite, ein Leib- und Seele-Patriot, der aufgeregt mit seiner kleinen Nationalflagge wedelt. „Wo hat man je so einen Wahnsinn gesehen?“

Gefühlskarussell dreht sich

Das Gefühlskarussell dreht sich. Gegen Ende tappen alle im Dunkeln bis die Paare im Licht des Finales frohlocken: „Die Gärtnerin aus Liebe lebe hoch!“ Bei der Premiere feiern 1500 Zuschauer das Open-Air-Ereignis, bejubeln das zupackend aufspielende WKO und den stimmstarken, spielfreudigen, bis in höchste Höhen intonationssicheren Nachwuchs: Johanna Pommranz (Violante), Clémence Boullu (Serpetta), Beatriz Simoes (Hosenrolle: Ramiro), Manuela Vieira (Arminda), Paul Sutton (Belfiore), Ewandro Stenzowski (Podestà) und Konstantin Krimmel (Roberto). Nicht zuletzt gilt der Applaus den Genieflammen des urwüchsigen Originals Wolfgang Amadeus Mozart.

Weitere Aufführungen: „La finta giardiniera“ ist am 14. und 15. Juni jeweils um 20 Uhr auf der Sparkassenbühne zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019