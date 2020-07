Gentleman präsentiert in Mannheim alte und neue Songs

Gentleman am 09.07.20 beim carstival auf dem Maimarktgelaende. Das Raggae auch in Deutsch funktioniert hat Gentleman seit vielen Jahren bewiesen. Als gern gesehener Gast in Mannheim, der zuletzt beim Zeltfestival 2018 das Zelt regelrecht zum kochen und das Publikum zum Tanzen brachte. Auch vor den Autos und ihren Insassen sprang der Funke sofort ueber als Gentleman kurz vor 21 Uhr die Buehne betrat. ©ÊManfred Rinderspacher

