Georg Kleins neuer Roman „Miakro“

Anzeige

„Mit etwas Glück entdeckte man die dunkle Feldtasche eines Wandlers an das käsige Weiß eines Ganges gelehnt, neben oder unter einem feucht aufklaffenden Querspalt, in den sich der fragliche Kuttenträger von Kopf bis Fuß, vom Kragen seines langen, groben Gewandes bis zu dessen Saum hineingeschoben hatte, um irgendeine undurchschaubare Arbeit zu erledigen. Oder man hörte den Wandler, mannstief in eine Hohlwurzel abgeseilt, unverständlich vor sich hin werkeln.“

Wo sind wir hier, was ist hier los? Die erste Frage lässt sich leicht beantworten: im neuen Roman von Georg Klein, bei der zweiten wird es schwieriger. Wer den Plot des Buchs in einfache Worte zu fassen versuchte, geriete in keine geringe Verlegenheit. Denn worum es in dem Roman geht, bleibt bis zuletzt ein Rätsel. Eine Denksportaufgabe ist schon der Titel. Offenbar ist „Miakro“ ein Wort, für das die Linguisten den Begriff Kontamination verwenden - die Verschmelzung von Bestandteilen zweier Wörter, in diesem Fall: Mikro und Makro. Man könnte an die Bipolarität von Mikro- und Makrokosmos denken, das philosophische Konstrukt der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie.

Was sich gesichert sagen lässt, ist, dass der Roman den Leser in eine phantastische Welt entführt, wie sie sich wohl nur Georg Klein, der Meister des Phantastischen in der deutschen Gegenwartsliteratur, auszumalen vermag. Wahlweise wurde das Buch mit Texten von Kafka, Robert Walser („Der Gehülfe“) und Stanislaw Lem verglichen. Zugrunde liegt ganz offenbar ein postapokalyptisches, dystopisches Setting.