Geradezu mit kammermusikalischer Brillanz

Und last but not least der Chef, wie alle Mitglieder in nostalgischem Salon-Outfit mit weißem Hemd, schwarzem Smoking und schwarzer Fliege, ein Instrumentalist, der sich aufs vornehme Understatement versteht und dabei seinen kurzen und prägnanten, technisch ausgereiften Soli ein solches Maß an dynamischem und farblichen Nuancenreichtum und schwereloser Eleganz mitzugeben versteht, dass man sich unwillkürlich an einen Kollegen aus dem klassischen Genre erinnert fühlt. Dazu würzte er seine Anmoderationen mit trockenem Witz und tat sich auch gelegentlich als cooler, entspannter Sänger hervor, ein paar Mal auch im launigen Duett mit seiner Sängerin-Kollegin Angelika van Rijhoven zu, einer grazilen Gazelle im weißen, knielangen Plissérock und schwarzer Corsage, vom Typ her mehr kapriziöse Garconne als Lady oder gar Vamp, die sich hier spielerisch und gespielt kokett gab und sofort nach ihrem Erscheinen wie selbstverständlich im Mittelpunkt stand.

Tolle Entertainerin

Aber van Rijhoven erwies sich an diesem Abend nicht nur als begabte Jazz-Entertainerin, sondern auch fähige und durchsetzungsfähige Sängerin, die nicht nur so augenzwinkend lustige Nummern wie „Million dollar secret“ überzeugend rüberbringt, sondern ihrer von Natur eigentlich gar nicht sehr voluminöse Stimme bei Bedarf auch eine verblüffend schwarze, bluesige und bodenständige Färbung verleihen kann: „Nobody loves you, when you’re down and out“ – wenn man sie so sah, hielt man es kaum für möglich, dass die Sängerin in ihrem bisherigen Leben schon mal in einer solchen Lage war, wenn man sie dasselbe aber singen hörte, glaubte man ihr aufs Wort.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018