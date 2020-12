Geschichtsträchtiges Gemäuer

Wissen Sie, was wir suchen? Dann schreiben Sie den Namen in die ...

Wissen Sie, was wir suchen? Dann schreiben Sie den Namen in die Zeile mit der Ziffer 10 des Cou pons, den Sie am Mittwoch, 9. Dezember, ausschneiden konn ten. Wir suchen den Namen eines Bauwerks und am Schluss die Lösungswörter, die sich senkrecht