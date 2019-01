Geschlechter im Vergleich

„Männer brauchen Grenzen“ findet Tina Teubner. Obendrein benötigen sie eine Portion Tapferkeit beim Besuch des gleichnamigen Programms der Kölner Musikkabarettistin mit dem furiosen Mann am Klavier, Ben Süverkrüp. Dass sich solcherart couragierte Mannhaftigkeit lohnt, offenbart ein Gastspiel in der ausverkauften Mannheimer Klapsmühl‘, wo die politisch unkorrekte Satirikerin geschlechterübergreifend bejubelt wird.

Herausforderungen, die alleinerziehende Mütter zu bewältigen haben, sind bekannt – weit weniger jene, die auf eine „alleinerziehende Ehefrau“ zukommen. Wenn der Gemahl auf „klare Ansagen“ rebellisch reagiert, empfiehlt Teubner Gattinnen, ihre Sichtweisen so an den Mann zu bringen, dass dieser denkt, selbst darauf gekommen zu sein. Bietet die studierte Violinistin mit wunderbarer Chansonstimme nun Musik mit Kabarett oder Kabarett mit Musik? Alles eine Frage der Interpretation – wie bei der Ehe: „Im Gegensatz zu meinem Mann bin ich glücklich verheiratet“ , verrät die 52-Jährige und verkündet: Sollte der Angetraute beschließen, sie zu verlassen, „dann geh ich mit“.

Schräge Pointen

Wenn sich Teubner mal locker-leicht philosophierend, dann wieder spitz(findig) attackierend mit dem Mann an sich und der grenzziehenden Frau an seiner Seite beschäftigt, sitzt sie Rotwein schlürfend an einem Bistrotisch. An der entgegengesetzten Seite übernimmt Pianist und Komponist Süverkrüp lakonisch die Rolle des „beteubten“ Stichwortgebers – bis er furios in die Tasten haut, wenn die Blonde mit dem schwarzen Kleid ans Mikrofon tritt, um singend, geigend oder Ukulele spielend zu begeistern. Schräge Schlussfolgerungen sind ihre Spezialität. So ist sie überzeugt, dass es nur einem Mann gelingen kann, dank des Bekenntnisses, keinen Schimmer zu haben, verehrt zu werden. Anders als Sokrates hätte einer Frau der Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ vermutlich nur Spott eingetragen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019