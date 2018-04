Anzeige

In bester Erinnerung ist in Würzburg noch Hermann Schneiders beeindruckende Inszenierung von Alban Bergs Oper „Wozzeck“ vor fünf Jahren. Jetzt inszenierte Martin Kindervater am Mainfranken Theater Würzburg Georg Büchners um 1836 entstandenes Dramenfragment „Woyzeck“.

Aus dem Loch eines Schutzbunkers unter einer bedrohlich schwarz in den Himmel ragenden fünffüßigen Stele entsteigen verstörte Figuren in Alltagskleidung wie Überlebende nach einer großen Katastrophe und verschwinden ebenso unvermittelt wieder im Untergrund. Später ahnt es Woyzeck voraus: „Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“.

Mitte vorigen Jahres zeichnete der Regisseur bereits in Würzburg mit der Ausstatterin Sina Barbra Gentsch für die gelungene Produktion von „Warten auf die Barbaren“, einer Theateradaption des gleichnamigen Romans von John Maxwell Coetzee, in den Kammerspielen verantwortlich. Auch auf der großen Bühne imaginiert die Inszenierung eine Atmosphäre von Macht und Ohnmacht von Protagonisten, denen Büchner nur als geschundene und verstörte Kreaturen wie Woyzeck, sein Freund Andres, Marie und Käthe Namen gibt.