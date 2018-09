Geschworene oder Verschworene?

Sollen das etwa unabhängige Richter sein, die sicherstellen, dass jeder Bürger vor dem Gesetz gleich ist? Ähnlich dem US-amerikanischen Rechtssystem, bei dem sich die Sichtweisen mehrerer Geschworener ausbalancieren sollen, wird auch im Stück der tschechischen Autorin und Regisseurin Eva Kot’átková eine ganze Reihe von Juristen auf den Angeklagten losgelassen. Doch die Vielzahl von Richtern und Schöffen stellt nicht sicher, dass er einen fairen Prozess bekommt – im Gegenteil: Jakob Mohr (beängstigend gut: Marco Albrecht) wird zum Spielball einer Willkürjustiz, die den Verfolgungswahn des Hilfsgärtners nur noch verstärkt.

Jakob Mohr hängt am Strang seines Fernhypnotiseurs (gefühlskalt: Henner John), der sein Gehirn kontrolliert. Anfang des 20. Jahrhunderts sind elektromagnetische Wellen und Strahlen modern, Mohr fühlt sich von ihnen infiziert. Das Böse manifestiert sich in elektrischen Leitungen. Für den Gepeinigten gibt es kein Entkommen, auch wenn er ein Stanniol-Leibchen trägt und noch so viele strahlenabschirmende Kästen baut, mit denen das Patentamt nervt.

Eva Kot’átková hat, basierend auf einem in der Sammlung Prinzhorn bewahrten Mohr-Bild, ihre szenische Performance (2016, auch als Film) geschrieben, die jetzt als deutschsprachige Erstaufführung vom Theater Heidelberg im Gemeindehaus Johanneskirche Neuenheim (Lutherstraße 68) präsentiert wird.

Gemälde als Ausgangspunkt

Optisch hält sich die Produktion am Bild von Jakob Mohr, es wird sozusagen nachgestellt. Die sechs Richter, erhöht, mit einem desinteressierten, teils knurrig-bösartigen, ja skurrilen Vorsitzenden (Olaf Weißenberg); ein kaltherziger Ankläger (Matthias Lamp), die besorgte Mutter (Nicole Averkamp) und so weiter, vom Wachmann bis zu Protokollanten treten sie auf und ab, um das Thema in einem Dutzend Szenen einzukreisen. Im Zentrum: Jakob Mohr, in Selbstgespräche vertieft. Interessant auch die Bildbeschreibung durch Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn, und die Schöffen-Staffage aus dem Publikum in knisternden Papierüberzügen.

Das Stück pendelt unentschlossen zwischen Beklemmung und gelegentlicher Situationskomik, klarer Figurenzeichnung und weniger konziser Personenführung, so dass gelegentlich ein etwas indifferenter Eindruck entstehen mag. Das Premierenpublikum war dem Stück herzlich zugetan.

