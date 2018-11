Gespenstische Stimmung

Ein einsames Häuschen in den schottischen Dünen, zwei skurrile Männer, eine hübsche junge Frau und ein geheimnisvoller alter Mann. Es sind nur wenige Charaktere, die der Zufall zusammengewürfelt hat: Northmour, der Ich-Erzähler Frank Cassilis, Clara und ihr Vater. Northmour und Cassilis verbindet eine seltsame Freundschaft, sie wohnen in diesem kleinen Haus, zerstreiten sich und treffen sich Jahre später zufällig an ebendiesem Haus wieder. Clara und ihr Vater gehen bei Nacht und Nebel an Land, verbarrikadieren sich mit Northmour im Haus: Der alte Mann ist ein Bankrotteur, ihm auf den Fersen italienische Revolutionäre, die er betrogen hat. Und Clara wird begehrt von Northmour und Frank. Meisterhaft: die düstere, oft gespenstische Atmosphäre, in der man den Seewind ebenso spürt wie die Bedrohung durch die Italiener und den Treibsand, in dem so mancher versinkt. Es ist eine kleine, autobiografische Erzählung, mit der Robert Louis Stevenson (1850-1894) um seine Geliebte, die verheiratete Amerikanerin Fanny, kämpft. Was sie noch heute so lesenswert macht, sind die lebendigen Details, das großartige Szenario, die zwischen Gut und Böse schwankenden Charaktere, die Sicherheit der Sprache und die sichere Dramaturgie. Sofort erkannte das literarische England dies als Meisterwerk, und Stevenson als den größten Autor seiner Generation. Und seine Fanny gewann Stevenson dann auch noch. GP

Der Pavillon in den Dünen. Übersetzt von Lucien Deprijck. Mare Vlg. 160 S., 20 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018