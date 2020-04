„Gespräche sind meine Rettung“

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

seit Wochen der erste Tag ohne Sonnenlicht morgens. Ich weiß, für den Boden und die Wälder war dieser April viel zu trocken. Für mich war das Licht jedoch eine Rettung. Ja, was rettet uns eigentlich durch diese Zeit?

Von den meisten Menschen höre ich, wie viel sie telefonieren. Der Redebedarf hat sich erhöht, viele fragen nach, wie man zurechtkommt zur Zeit. Dank des verstärkten Arbeitens im Home Office fragt man auch im Team anders nach. Gespräche als Teil unseres Ich. Ich war schon in der Schule sehr beeindruckt, als meine Deutschlehrerin mit Kleists „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ ins Klassenzimmer kam.

Wie sie diesen Satz im Mund liegen hatte! Sie schmeckte ihn gewissermaßen nach beim Aussprechen, als seien schön gesprochene Sätze etwas, nach dem man sich die Lippen lecken muss. Wie nach Eis. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass leises Denken eins ist, aber das sich formierende laute Denken, weil man sich jemandem erklärt, etwas ganz Anderes.

Zur Zeit schätze ich das besonders: Menschen, die zuhören können. Die nicht warten, bis man fertig ist, um dann ihren Redeblock zu setzen, der etwas ganz anderes meint, sondern Menschen, die ins eigene Denken mit hineindenken, es verstärken und plastischer machen. Existenzieller. Und man sich dann dem Denken des Anderen zuwendet. Diese Art des Redens beschreibt Martin Buber in seiner Schrift „Ich und Du“ am tiefsten.

Heute Morgen sah ich als erstes Bilder aus Moria, wie man den Menschen dort Frühstück gab: Eingeschweißte Brötchen wurden in die Menge geworfen. Ich brauche Gespräche über solche Bilder. Die Schriftstellerin Silvia Bovenschen sagte einmal: „Aber, merkwürdig, jetzt, da ich das Haus nicht mehr verlasse, wirkt das äußere Geschehen fast stärker auf mich ein.“ So geht es mir auch. Deshalb beginne ich jetzt online „Lockdown Conversations.“ Eine Stunde Gespräch im Live-Stream. Mein erster Gast ist EU-Parlamentarier Erik Marquardt. Ich werde mit ihm über solche Bilder wie in Moria sprechen und das Denken darüber vertiefen. Das Handeln und Nicht-Handeln hinterfragen. Am Mittwochabend auf dem Twitterkanal des Interkulturellen Zentrums. Reden Sie mit. Und bleiben Sie gesund.

Jagoda Marinic

Das Tagebuch als Podcast bei Spotify und Deezer

Das Corona-Tagebuch von Jagoda Marinic finden Sie ab jetzt auch auf den Streaming-Portalen Spotify und Deezer. Bei beiden Diensten ist eine Registrierung erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020