Gesucht wird die Zeitgeschichte

Man kann Anna Gontard ja verstehen, wenn sie ausruft: „Wann werden wir denn mal endlich ein ruhiges Pensionärsleben haben wie andere Leute auch?“ Vielleicht ist es ja jetzt soweit – jetzt, am Ende des Romans, da auch dieser Fall als geklärt gelten kann und die weiteren Hintergründe zweier Morde noch dazu. Immerhin wird Friedrich Gontard, Annas Mann, ehemaliger Kriminalkommissar und Ermittler aus Passion, den die Autorin Lilo Beil (Bild) aus dem vorderen Odenwald nun zum neunten Mal auf Spurensuche schickt, in Kürze 80 Jahre alt.

„Mädchen im roten Kleid“ heißt das neue Buch, und es bietet alles, was man von der Autorin schon gewohnt ist: eine gut lesbare, interessante und unterhaltsame Geschichte, regionales Kolorit, denn ermittelt wird erneut im Rhein-Neckar-Raum, und dazu noch brisante zeitgeschichtliche Hintergründe, die der versierten Autorin letztlich wichtiger sind als ihre kriminalistischen Rahmenerzählungen. Im Jahr 2004 spielt die Geschichte, sie reicht aber viel weiter zurück, nämlich in die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur.

Bemerkungen zur Raubkunst

Seinen Anfang nimmt die Sache im Urlaub, in Südfrankreich, wo die Gontards ein paar schöne Tage verbringen. Friedrich fällt dort eine junge Frau auf – die später in Ladenburg tot aufgefunden wird. Weil er sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich Gontard bei der Polizei. So wird er erneut zum Co-Ermittler seines ehemaligen Kollegen Manfred Berberich.

Das Buch hat seinen Namen von einem Gemälde, das darin eine wichtige Rolle spielt und als Verbindung zum Thema Raubkunst dient. Diesen zeitgeschichtlichen Horizont verhandelt Lilo Beil ebenfalls mit – deshalb „ebenfalls“, weil auch die Zeitgeschichte der Jahrtausendwende in die Handlung hineinspielt, etwa die sich wandelnde Berufswelt.

Bei allem bleibt aber doch Gontard im Zentrum, denn die Geschichte des Bildes hat auch mit seiner eigenen Biografie eine Verbindung. Im Übrigen ist der ältere Herr, seit er (offiziell) pensioniert ist, immer mehr zum Spezialisten für Kunst und Antiquitäten gereift, was ihn hier gleichfalls zum kriminalistischen Ratgeber prädestiniert.

Seine Frau und Familie kommen da verständlicherweise etwas zu kurz. Sie spielen auch im Buch selbst eine geringere Rolle als in früheren Gontard-Geschichten. Deshalb ist Annas zitierte Frage umso verständlicher.

Ob nun alles friedlicher und sich eher nach Annas Wünschen richten wird? Beantworten kann das nur die Autorin Lilo Beil. Sie war schon mehrfach für Überraschungen gut. Und Überraschungen hält natürlich auch ihr neues Buch bereit. Insofern fügt es sich den Erfordernissen eines Krimis doch gut – denn Vorhersehbarkeit schätzen erst recht Leser von diesen nicht. (Bild: GSS Bensheim)

