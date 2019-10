Gesungene Gedichte in kurzer italienischer Nacht

„Una notte speciale (eine besondere Nacht)“ ist einer ihrer großen Hits aus den 1980er-Jahren – und ein außerordentlicher Abend ist auch der Auftritt der italienischen Sängerin Alice am Donnerstag im Mannheimer Rosengarten. Die besonders in den 1980er und -90er-Jahren auch hierzulande erfolgreiche Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Carla Bissi heißt, hat nichts an Bühnenpräsenz und vor

...