Geteiltes Preisgeld

Diesmal nur der gefühlte Spielort: das Theater Heidelberg. © Uwe Anspach/dpa

Der Heidelberger Stückemarkt wird zum ersten Mal in seiner 36-jährigen Geschichte nicht stattfinden. Wie das Theater und Orchester Heidelberg aber mitteilt, werden Stücke im Rennen um den Autorenwettbewerb zur regulären Festival-Zeit in einem Video-Stream auf der Stückemarkt-Seite von nachtkritik.de abrufbar sein. Die Lesungen finden am Samstag, 25. April, und am Sonntag, 26. April, jeweils um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr statt.

Darüber hinaus habe die Manfred-Lautenschläger-Stiftung das Preisgeld von 10 000 auf 12 000 Euro erhöht, der Gewinn werde gleichmäßig auf die sechs Nominierten verteilt. „Die Manfred Lautenschläger-Stiftung sowie das Theater und Orchester Heidelberg zeigen sich damit solidarisch mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern sowie und Autorinnen und Autoren“, so eine Mitteilung. Auch das Preisgeld für den diesjährigen Jugendstückepreis, gestiftet durch das Unternehmerehepaar Bettina Schies und Klaus Korte, werde zu gleichen Teilen auf die Autoren der nominierten Gastspiele aufgeteilt. kako

Info: Mehr Info: heidelberger-stueckemarkt.nachtkritik.de/

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020