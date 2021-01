Getrübte „Soul“-Freude

Nach „Oben“ und „Alles steht Kopf“ hat Pete Docter es wieder getan. Dem Regisseur, Drehbuchautor und Animationsmagier von Disneys Tochterstudio Pixar gelingt mit „Soul“ erneut ein Film, der über Generationsgrenzen hinweg anschaulich und unterhaltsam erstaunliche Ansichten aufs Leben vermittelt. Und das teilweise mit einer Lebendigkeit, die angesichts der rein digitalen Bilder immer noch verblüfft – und die wirklich Seele hat (wie es der Titel nahelegt).

Docters dritter Oscar für den besten Animationsfilm dürfte damit reine Formsache sein; der erste für ein virtuelles Werk läge nahe. Der hauseigene Streaming-Dienst Disney+ wird die neuen Abos kaum zählen können. Logisch, der Veröffentlichungstermin am ersten Weihnachtsfeiertag mitten im Lockdown ist natürlich Gold wert für einen relativ neuen Streaming-Dienst mit (noch) überschaubarem Angebot. Der Triumph ist allerdings getrübt: Natürlich funktioniert so ein exzellenter Familienfilm wie „Soul“ auch im Wohnzimmer. Aber wie viel mehr Freude macht ein in alle Richtungen emotionales Meisterwerk im Kino, vor allem wenn viele Kinder wechselseitig auf ihre Begeisterung reagieren? Jörg-Peter Klotz

